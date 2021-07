Cătălin Botezatu pleacă de la „Bravo, ai stil!”

Cătălin Botezatu (54 de ani) se retrage din echipa juraților de la “Bravo, ai stil!”. Botezatu jurizează show-ul de fashion din 2018, dar acum a decis să se implice în alte proiecte. Botezatu a anunțat că va rămâne în la Kanal D.

”Dragii mei, a venit momentul pentru a împărtăși cu voi o decizie pe care am cântărit-o mult, nu a fost o decizie ușoară, însă am hotărât să mă retrag din proiectul Bravo, ai stil!. Voi rămâne în Kanal D, alături de această echipă extraordinară, împreună vom dezvolta alte proiecte de televiziune. Sunt convins că această nouă etapă va reprezenta o provocare, un nou capitol frumos din viața mea și abia aștept să îl împărtășesc și cu voi. Înainte de tot, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul vostru, că mi-ați fost și îmi sunteți alături de fiecare dată, în toate proiectele în care sunt implicat. Vă sunt profund recunoscător! Le urez succes colegilor mei în noul sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”. Voi reveni cu vești, așa cum v-am obișnuit! Va îmbrățișez pe toți!”, a spus Cătălin Botezatu, potrivit Știrile Kanal D.

Cătălin Botezatu și problemele de sănătate

În 2019, celebrul designer vestimentar s-a operat după ce medicii i-au descoperit o tumoră la nivelul colonului. Botezatu s-a refăcut complet de atunci, dar contiună vizitele regulate la doctor pentru a se asigura că starea sa de sănătate este optima.

„Sunt analizele de bază în care mă controlez din cap până în picioare la tot ce înseamnă organismul uman și, nu în ultimul rând, sunt analizele legate de operațiile pe care le am, cele oncologice. Mergeam și înainte. Mi-am făcut analizele chiar dacă mă simțeam bine sau nu. Am avut grijă de două ori pe an să le fac, în țară sau peste hotare”, declara designerul, în urmă cu câteva săptămâni.

Cătălin Botezatu, atac la adresa lui Aurel Moldovanu datorită înfățișării acestuia

Botezatu a făcut o serie de remarci cu privire la intervențiile estetice la care ar apela cântărețul Aurel Moldovanu (60 de ani). Botezatu a spus că și el are trucurile lui de înfrumusețare, dar este adeptul procedurilor minim-invazive în acest sens.

„Aurel are clar injecții cu botox, la nivelul feței, a scăpat și de laba gâștii, mai exact de ridurile din jurul ochilor, are injecții și în frunte. Nu poate nega! Domnul doctor mi-a recomandat o procedura minim-invazivă, bazată pe un cocktail de vitamine și plasmă gel introdus la nivelul mezodermului. În câteva zile fața arată mult mai bine și ridurile de expresie se atenuează”, a declarat Cătălin Botezatu,

