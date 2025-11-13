Când are loc înmormântarea lui Horia Moculescu. Sicriul va fi depus vineri la Teatrul Tănase

Horia Moculescu a murit miercuri, 12 noiembrie, la 88 ani. Sicriul cu trupul neînsuflețit al compozitorului va fi depus vineri la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” din București, iar cei care vor să își ia adio de la maestru sunt așteptați să o facă. Iată când va avea loc înmormântarea.

Horia Moculescu va fi înmormântat duminică, 16 noiembrie

Horia Moculescu va fi înmormântat duminică, 16 noiembrie, la Cimitirul Bellu, conform anunțului făcut de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România.

Reprezentanții UCMR au transmis un mesaj la moartea lui Horia Moculescu, pe care l-au numit „unul dintre cei mai prolifici şi apreciaţi compozitori ai muzicii uşoare româneşti”.

„Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță cu profundă tristețe trecerea în eternitate a maestrului Horia Moculescu, unul dintre cei mai prolifici și apreciați compozitori ai muzicii ușoare românești, care s-a stins din viață la data de 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.

Cunoscut pentru o carieră impresionantă de peste șase decenii în muzica ușoară românească, Horia Moculescu a compus aproximativ 500 de melodii, multe dintre ele devenind șlagăre, printre care celebrele ‘Salcia’, ‘Inima ta’ și ‘Anul 2000’ și a primit peste 200 de premii pentru creațiile sale. În anul 2008, a primit Marele Premiu al UCMR pentru întreaga activitate.

A fost o figură emblematică a muzicii ușoare, apreciat nu doar pentru talentul său artistic, ci și pentru umorul și spiritul său viu. Moștenirea sa artistică va rămâne în memoria publicului său și în palmaresul muzicii românești. Pe lângă activitatea sa componistică vastă, a fost și un talentat pianist și interpret vocal”, se arată în mesajul transmis de UCMR.

”Trupul neînsuflețit al compozitorului va fi depus vineri, 14 noiembrie, la Teatrul de Revistă Constantin Tănase din București. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu, duminică, 16 noiembrie”, au transmis reprezentanții.

Ce s-a întâmplat cu compozitorul

Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, după mai multe probleme de sănătate. El era internat în stare gravă la Institutul Matei Balș, la secția de ATI.

”Domnia sa s-a aflat în supravegherea specialiştilor noştri care au făcut tot posibilul pentru a evita acest final dramatic. În ciuda tuturor eforturilor, maestrul ne-a părăsit în acestă dimineaţă la ora 4,30! Odihnă în pace şi linişte maestre! Creaţiile sale ne vor înfrumuseţa în continuare existenţa, generaţie de generaţie!”, au declarat reprezentanții unității medicale.

