Călin Hanțiu a murit vineri, 17 decembrie 2021, la vârsta de 64 de ani. Călin Hanțiu a fost prim-solistul faimoasei trupe a lui Oleg Danovski și coregraful mai multor artiști din țara noastră.

Călin Hanțiu, maestrul baletului din Constanța, a murit

Anunțul decesului a fost făcut de soția lui, Daniela Vitcu. Slujba de înmormântare va avea loc luni, 20 decembrie 2021, orele 12:00. „Drum bun, Călin!”, a scris Daniela Vitcu pe Facebook.

Daniela și-a început mesajul cu un citat de-al lui Anne Frank: „Cei dispăruți primesc mai multe flori decât cei care trăiesc pentru că regretul e mai puternic decât recunoștința!”.

„Viața este doar o pauză înainte de a ajunge acasă. Un loc simplu unde să te odihnești și să FII înainte de a ajunge la cele veșnice. Suntem cu toții vizitatori în acest loc, suntem doar în trecere. Scopul nostru aici este să observăm, să învățăm, să creștem, să iubim… și apoi să ne întoarcem acasă”, a continuat.

„Nici nu știu ce am în suflet… simt așa… o durere profundă… Mă întreb: «Te-a durut? Sau, poate, acum ți-e mai bine?». Îmi amintesc cum te-am iubit! Nu voi uita niciodată. Să nu regreți și să mă ierți… Dac-am greșit vreodată. Offf! Atâta durere în suflet. Să dansezi și să te bucuri! Să veghezi de acolo, de acasă, fetele. Dumnezeu să-ți dea odihna cea veșnică!”, a încheiat.

Călin Hanțiu, fost prim-balerin al Teatrului de Balet din Constanța, a fost unul dintre cei mai mari soliști de balet ai României între anii 1980 și 1990.

Regretatul artist a lucrat cu celebrul Oleg Danovski și a predat arta baletului în Germania și în Italia. După ce s-a retras, la vârsta de 50 de ani, a devenit maestru coregraf și regizor, a deținut o școală de balet și a colaborat cu diferite instituții de teatru și operă din țară și din străinătate.

În anul 2000, Călin Hanțiu a devenit director artistic al Teatrului de Balet „Oleg Danovski” (2000-2004). Apoi a fost numit director al Companiei de Balet a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” (2004-2007), după ce a profesat timp de 3 ani ca maestru de balet la Opera din Novi Sad, Serbia, și, pentru o scurtă perioadă, ca profesor la Institutul Pedagogic de Coregrafie din Belgrad.

Călin Hanțiu a fost inclusiv coregraful Alexandrei Stan, intervenind public pe marginea incidentului în urma căruia solista a fost agresată fizic de fostul impresar, Marcel Prodan.

„În decembrie, înainte de Crăciun, Alexandra Stan m-a solicitat să lucrez cu ea la ultimul clip! Am acceptat pe loc, mai ales că era un proiect interesant! L-am cunoscut apoi pe Marcel Prodan și pe colaboratorul sau, Andrei Nemirschi, pe care i-am plăcut pe loc! Mi s-au părut niște profesioniști desăvârșiți și imediat am ajuns la un consens în privința coregrafiei! Am planificat să facem toată regia în apartamentul în care era studioul, pentru că era unul foarte mare și era destul spațiu de mișcare! Acum, pot să spun că am făcut repetiții chiar deasupra restaurantului groazei, cel în care a avut loc bătaia!”, declara Călin Hanțiu în 2013.

