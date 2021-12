Ştefan Bănică, Concert extraordinar de Crăciun 2021, la Antena 1

Ștefan Bănică continuă tradița Concertului de Crăciun, chiar și în aceste vremuri complicate. Anul acesta va fi un concert live, dar nu la Sala Palatului, ci în premieră într-un platou de televiziune, la Antena 1.

Ştefan Bănică continuă tradiţia unică şi va aduce atmosfera magică a Crăciunului în casele românilor pentru al 20-lea an consecutive, o performanță unică a unui artist român. Un spectacol cu multă emoție, energie, bucurie, magie! Și cu invitați unul și unul: Lidia Buble, Liviu Teodorescu, Elwira și Mihai Petre, Simona Gherghe.

Știu că publicul meu aştepta de mai multă vreme un semn de la mine referitor la concertul de Crăciun din acest an. Am primit foarte multe mesaje de la cei care doreau să vină la concertul de Crăciun, atât din ţară, cât şi din afara ţării. Anii trecuţi, mulţi dintre cei care nu locuiau în Bucureşti îşi programau chiar şi concediile în aşa fel încât să ajungă la concertele mele de la Sala Palatului.

Artistul a explicat că din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19 anul acesta nu va putea organiza tradiţionalul concert de Crăciun la Sala Palatului.

Există în continuare restricţii referitoare la organizarea concertelor în sălile de spectacol şi o nesiguranţă pe care o resimţim cu totii, pe toate planurile. Un grad de ocupare a sălii de 30%, chiar şi de 50%, cum s-a hotărât acum câteva zile, ar fi creat mâhnire şi frustrare, atât pentru cei care doreau să vină la spectacol, cât şi pentru mine.

Pentru că show-ul de Crăciun înseamnă acea energie fantastică care se naşte acolo, bucuria de a fi toţi împreună, nu doar o parte, când trăim la unison emoţia şi magia acestui concert. Cei care vin la concertele mele de Crăciun, aşa cum am zis de atâtea ori, sunt a doua mea familie, cu care sărbătoresc Crăciunul. Şi atunci cum să mă simt când le-aş fi spus unora “nu veniţi, că nu e voie”? E ca şi cum le-aş fi spus unora dintre membrii familiei: “voi nu veniţi la masa de Crăciun, că nu vă pot primi pe toţi în casă!” Asta a fost sentimentul pe care l-am avut când am fost pus în situatia de a alege cum să facem concertul anul ăsta. Am înţeles şi nu comentez regulile, ci e doar o constatare pe care am considerat necesar s-o fac.

În concluzie, concertul de Crăciun nu ar fi fost posibil la Sala Palatului anul acesta în condiţiile în care am fost obişnuiţi până în 2019. Şi atunci am decis, din respect pentru tot ce-am realizat în aceşti ani, pentru publicul meu şi pentru munca enormă care se află în spatele organizării unui astfel de eveniment, să nu facem acest spectacol la Sala Palatului cu jumătăţi de măsură.