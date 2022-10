Bubu Cernea, dezvăluiri emoționante despre relația cu soția lui, Elena: „Nu mă văd făcând nimic fără să o am pe ea alături”

Bubu Cernea și Elena Mogîldea s-au căsătorit în luna iunie a acestui an. La patru luni de la nuntă, artistul a făcut dezvăluiri emoționante despre relația cu soția lui.

Bubu Cernea a povestit că a cunoscut-o pe actrița Elena Mogîldea în 2017 și s-a îndrăgostit de ea la prima vedere. Fiul Crinei Mardare a mărturisit că a simțit faptul că ea este femeia vieții lui și nu a ezitat să-i spună și ei.

Bubu Cernea a dezvăluit și cum a reușit să o cucerească pe actriță.

A rămas mască, evident că a râs și a zis: mda, bine. În fine, și a început cursa pentru cucerire, care a durat aproape 6-7 luni. Abia după aceste luni am început să ne tatonăm și, culmea, de ziua mea, în ianuarie 2018, am început să ieșim și să începem aventura vieții noastre de care mă bucur enorm în fiecare zi. Am ajuns în punctul în care ea este totul pentru mine și nu mă văd făcând nimic fără să o am pe ea alături. O iubesc enorm de mult, a mai spus producătorul muzical de la „Vocea României”.