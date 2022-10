Andreea Bălan (38 de ani) locuiește cu mama ei de când s-au născut fetițele Ella (6 ani) și Clara (4 ani). Artista are și o bonă care o ajută pe mama ei cu îngrijirea fetelor cât timp ea este plecată în concerte. Dar a mai apelat la ajutorul unei alte persoane care să fie în permanență în casă cu fetele. În perioada în care cântăreața a fost la filmări în Mexic, Guatemala și Columbia, pentru show-ul “America Express”, Andreea Bălan a mai chemat o femeie care să doarmă în casă, în cazul în care mama ei are nevoie de ajutor. Artista spune că uneori, mama ei se teme să rămână singură cu fetițele în casă pe timp de noapte. Andreea apelează la ajutorul femeii respective și când are concerte prin țară și trebuie să lipsească nopți la rând de acasă.

I-a fost greu. Mama a fost principalul pion și a mai avut încă două doamne care au ajutat-o, o doamnă venea noaptea să doarmă împreună cu ea în casă ca să nu fie singură. Și când plec la concerte mama are teama de a nu i se întâmpla ceva noaptea și fetele să nu poată să sune, ele sunt mici, nu știu să sune, și atunci ea întotdeauna are nevoie de cineva să doarmă în casă atunci când eu sunt plecată la concerte și vine această doamnă Eli și o avem pe bona Flori, care este din prima zi de când s-a născut Ella.

Și astfel, în trei, au reușit să stea cu fetele, să se joace, să se plimbe, să meargă în parcuri, să se distreze. Ella este foarte cuminte, Clara fiind mai micuță este mai năzdrăvană, întotdeauna al doilea copil este mai năzdrăvan – a declarat Andreea Bălan, pentru playtech.ro.

Conflictele dintre Andreea Bălan și fostul soț, George Burcea

După divorț, Andreea și George nu au rămas în relații bune. Între ei încă mai există un conflict legat de creșterea fetelor, iar Andreea i-a adus în ultima vreme diverse acuze actorului, spunând că are un comportament neadecvat când merge să le viziteze. În urmă cu câteva săptămâni, cântăreața a postat în mediul online un mesaj în care povestea cum Burcea s-a dus să viziteze fetele sub influența băuturilor alcoolice.

Am pregătit fetițele pentru vizita tatălui. Ele și-au ales hăinuțele, așa cum o fac în fiecare zi pentru grădi. Tatăl lor a intrat pe poartă (deși are notificare să nu intre în curte, deoarece a jignit-o pe mama în nenumărate rânduri) și a început să țipe repetitiv că sunt îmbrăcate oribil. Nu e prima oară când vine beat și le și traumatizează spunându-le lucruri urâte (mai ales despre mine).

Timp de 2 ani a mințit în toate declarațiile sale, iar eu am tăcut din respect pentru fetițe. Văd că nu încetează cu ura și nu se ameliorează nimic. Eu voi lupta în continuare pentru custodie exclusivă și pentru binele lor! Fericirea Ellei și a Clarei este tot ceea ce contează pentru mine – a fost mesajul artistei postat pe Instagram.

George Burcea a mai fost acuzat și că nu a plătit pensia alimentară a fetelor până la pronunțarea divorțului.

Nu m-am așteptat (n.r. să mă ajute financiar). Din momentul în care ne-am despărțit nu m-am așteptat să facă gesturi sau… nu, am luat-o pe drumuri separate. Doar că nu trebuie să mă aștept eu să facă ceva, doar că este tatăl… Din punct de vedere financiar pensia alimentară pe care mi-o virează lunar este 499. Împreună. Asta este pensia pe care mi-o virează din martie, de când s-a terminat și s-a dat sentința. Și până în martie nu a virat niciun ban timp de doi ani cât a existat procesul. Dar nu-i nicio problemă. Bine că are mami – a precizat artista, în urmă cu câteva luni, pentru fanatik.ro.

