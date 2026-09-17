BABY UNICA lansează ediția de toamnă și prima întâlnire BABY UNICA TALKS

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BABY UNICA crește! Odată cu revista, începe să se contureze tot mai frumos și comunitatea pe care ne-am dorit-o încă de la început: o comunitate de femei fără filtre, cu povești de viață adevărate, întrebări, îndoieli, curaj și mult umor. Femei care au nevoie uneori de informație, alteori de o cafea și, foarte des, de sentimentul că nu sunt singure cu toate întrebările lor.

Iar în această toamnă avem un dublu motiv de întâlnire: pe 24 septembrie apare pe piață un nou număr BABY UNICA și deschidem seria de evenimente BABY UNICA TALKS, create în jurul revistei, alături de specialiști și de partenerii noștri, Pampers, ParkLake, SHIFT, Primark și Detrical.

BABY UNICA de toamnă: povești adevărate, informație medicală și maternitate fără filtre

Noul număr BABY UNICA aduce un mix de subiecte puternice, informație, nostalgie, optimism și acel sentiment de „împreună” pe care ne-am dorit să îl aibă revista încă de la prima ediție.

Vorbim despre maternitate așa cum este ea, fără filtre și fără fundițe puse peste temele serioase. Despre depresie postnatală, copii speciali, frici, oboseală, vinovăție, alegeri dificile și acele momente despre care mamele nu vorbesc întotdeauna.

Dar ediția de toamnă are și multă lumină. Avem articole optimiste și duioase, informații medicale oferite de specialiști și un amplu dosar dedicat femeilor care devin mame după 40 de ani. Un medic, două mame și un psiholog vorbesc despre fertilitate, timp, teamă, răbdare și despre bucuria greu de pus în cuvinte a momentului în care, în sfârșit, îți ții copilul în brațe.

Lili Sandu este vedeta ediției de toamnă și apare pe copertă alături de fiul ei, TJ

Lili Sandu este vedeta ediției de toamnă BABY UNICA, într-un pictorial exclusiv și spectaculos, realizat de fotograful Tiberiu Arsene, cu styling semnat de Alexandra Calafeteanu. Alături de fiul ei, TJ, Lili spune o poveste despre feminitate, maternitate, curaj și începuturi noi.

Și sunt multe începuturi în viața ei toamna aceasta. A revenit pe micul ecran, la „Vorbește lumea” (PRO TV), își dezvoltă o nouă afacere, iar TJ a făcut pasul cel mare și a devenit elev. Pentru Lili, este una dintre acele perioade în care viața pare să schimbe viteza pe toate planurile.

În BABY UNICA, însă, o descoperim dincolo de imaginea de televiziune. Într-un interviu cu sufletul pe masă, Lili vorbește fără ocolișuri despre maternitatea venită mai târziu, despre relația cu un partener mai tânăr, despre presiunile și judecățile celorlalți, despre familie, carieră și felul în care s-a schimbat după ce a devenit mamă.

BABY UNICA TALKS: prima întâlnire cu comunitatea noastră

O revistă despre maternitate nu poate rămâne doar între coperte. De aceea, odată cu apariția noului număr, lansăm BABY UNICA TALKS, o serie de întâlniri prin care vrem să aducem împreună mame, specialiști, povești, întrebări și informație relevantă.

Prima ediție are loc miercuri, 23 septembrie, între orele 17:00 și 19:00, la ParkLake – Main Square.

Iar primul invitat medical al seriei este nimeni altul decât conf. dr. Alin Nicolescu, președintele Societății Române de Dermatologie. Vom vorbi deschis despre pielea copilului, despre cele mai frecvente probleme dermatologice care îi îngrijorează pe părinți, ce este normal, când este cazul să ne adresăm medicului și, mai ales, vom avea timp pentru întrebările mamelor și răspunsuri clare, direct de la specialist.

Și pentru că BABY UNICA TALKS trebuie să fie nu doar util, ci și o experiență frumoasă pentru mame, am pregătit și surprize.

La prima întâlnire ni s-au alăturat Pampers, ParkLake, SHIFT, Primark și Detrical, parteneri care ne ajută să construim în jurul BABY UNICA o comunitate vie, nu doar un produs editorial.

Participantele vor primi goodie bags cu produse utile pentru mame și bebeluși, oferite de Pampers, Primark, SHIFT, Detrical, Lacalut și Molekin Imuno BABY, iar 35 dintre cele 70 de participante, alese prin random.org, vor avea parte de o surpriză suplimentară.

Atenție, locurile sunt limitate la 70 de participante. Evenimentul se adresează femeilor însărcinate și mamelor cu bebeluși sau copii cu vârste de până la 7 ani, care se pot înscrie prin completarea formularului dedicat.

Este prima întâlnire BABY UNICA TALKS, dar și începutul unui proiect pe care vrem să îl construim pe termen lung în jurul revistei: cu specialiști, conversații relevante, parteneri care înțeleg nevoile reale ale familiilor și, mai ales, cu mamele care dau sens acestei comunități.

DESPRE BABY UNICA

Cel mai nou proiect editorial al Ringier România, BABY UNICA este o revistă glossy trimestrială, dedicată femeilor care trăiesc maternitatea autentic, cu toate emoțiile, provocările și transformările pe care această etapă le aduce.

Într-o piață în care maternitatea a fost adesea idealizată sau abordată exclusiv tehnic, BABY UNICA propune o perspectivă diferită: una sinceră, caldă și profund umană. Revista vorbește despre femei cu experiențe reale și viață necosmetizată, fără presiunea perfecțiunii.

Construită ca un ghid complet al maternității – de la concepție și fertilitate până la primii ani din viața copilului – revista îmbină informația validată medical cu povești personale, experiențe autentice și o zonă consistentă de lifestyle, dedicată femeii aflate în rolul de mamă.

Structurată în jurul etapelor reale prin care trece o femeie în această perioadă a vieții, revista pune accent pe:

emoție și conexiune, nu doar informație;

experiența trăită, nu doar teorie;

femeia din spatele rolului de mamă;

soluții reale pentru viața de zi cu zi.

Prin BABY UNICA, Ringier România, singurul publisher internațional prezent în România, își propune să redefinească modul în care maternitatea este reprezentată în media: mai puțin idealizată, mai puțin rigidă și mult mai apropiată de realitatea femeilor moderne. Pentru că maternitatea nu anulează femeia. O transformă. Iar BABY UNICA spune această poveste sincer, cald și fără filtre.

Din portofoliul Ringier România mai fac parte publicațiile print Libertatea, ELLE, Avantaje, VIVA!, TVMania și TVSatelit și publicațiile online libertatea.ro, libertateapentrufemei.ro, elle.ro, avantaje.ro, unica.ro, viva.ro și tvmania.ro, care vor susțin promovarea celui mai nou produs al familiei Ringier România, BABY UNICA.

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