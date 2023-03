Aurelian Temișan, dezvăluiri despre cel mai greu moment din viața sa: „Nu a știut nimeni”/ Video

Invitat la o emisiune TV, Aurelian Temișan a făcut, în premieră, o serie de mărturisiri neașteptate. Juratul de la „Te cunosc de undeva” a vorbit atât despre cel mai greu moment din viața sa, care a avut loc în anul 2015. Mai mult de atât, artistul a lămurit și ce s-a întâmplat, de fapt, în urmă cu câțiva ani, cu Direcția Națională Anticorupție.

Aurelian Temișan este cunoscut în întreaga țară ca actor, cântăreț și vedetă de televiziune. Mereu cu zâmbetul pe buze, o prezență scenică remarcabilă care transmite emoție publicului. Chiar și în cele mai supărătoare zile, a reușit să și le ascundă prin artă, așa cum s-a întâmplat și în ziua în care mama sa a pierit.

Cum a trecut Aurelian Temișan să treacă peste cel mai dificil moment din viața sa

Cu greu, artistul și-a deschis sufletul și a mărturisit că pe data de 17 februarie 2015, când mama sa a murit, a fost nevoit să joace o comedie. Regizorul său l-a încurajat și i-a dat putere să poată urca pe scenă și să-și facă rolul de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Nimeni din public nu a știut prin ce dramă trecea actorul. În acele clipe cumplite, și-a dat scena l-a ajutat enorm.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 5)

„M-am simțit vulnerabil, dar m-am întărit foarte tare până seara, în ziua în care, pe 17 februarie 2015, dimineața, am primit mesajul că mama mea nu mai e și seara aveam de jucat o comedie. Mesajul de la regizorul meu, de la vremea respectivă, care mi-a scris «Vei trece ultimul prag al actorului, vei juca o comedie cu dramă în suflet», mesajul ăla m-a întărit enorm.

Nu a știu nimeni din sală că eu treceam prin ce treceam, decât colegii. Ala a fost momentul în care mi-am dat seama că scena este magică. În momentul în care pășești pe ea, uiți tot. De aceea spun că joaca, cu publicul, e una serioasă. E una care te responsabilizează, dar dacă o faci sincer, publicul o înțelege”, a spus artistul în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

CITEȘTE ȘI: Aurelian Temișan, 28 de ani de iubire cu soția: „Monica înseamnă consecvență și seriozitate”. Cum își cresc cei doi fiica / Exclusiv

Ce a simțit juratul „Te cunosc de undeva” când și-a pierdut mama

Odată cu pierderea mamei sale, artistul a spus că s-a simțit de parcă unul dintre părinți i-ar fi dat drumul din mână, brusc. Ruptura, atât de bruscă și atât de dificilă, l-a făcut să se blocheze, dar, fiind un actor bun, a reușit să găsească puterea pentru a trece peste.

„Ăla a fost momentul cel mai vulnerabil din viața mea. Când dimineața am primit cea mai proastă veste pe care o puteam primi. M-am simțit ca un copil care a învățat să meargă, ținut de mână, de ambii părinți și, dintr-o dată, unul îi dă drumul. M-am împiedicat. Seara aveam de jucat ce? Mare comedie”, a spus juratul de la Antena 1.

CITEȘTE ȘI: Poveste de filme: Aurelian Temișan și Monica Davidescu sunt împreună de 27 de ani. Cum s-au cunoscut?

Adevărul despre vedeta de la Antena 1 și „vizitele” la DNA

În anul 2008, Aurelian Temișan își pregătea relansarea în muzică, alături de Smiley și Marius Moga. În colaborare cu cei doi producători, cântărețul a lansat „Imnul turismului românesc”. Piesa a fost cerută, la vremea aceea, de Elena Udrea și a fost plătită cu suma de 10.000 de euro.

În anul 2015, în spațiul public, au apărut zvonuri potrivit cărora toți cei implicați în crearea piesei au fost chemați la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru a explica întrega situație. Ancheta a început ca urmare a deschiderii unui dosar penal pentru fostul ministrul al Mediului.

În același an în care ar fi ajuns la DNA, juratul de la „Te cunosc de undeva” a acceptat să apară în clipul piesei „Lasă-te furat”, care ar fi trebuit să fie un fel de imn al Direcției Anticorupție. Date fiind cele două contexte amintite, Denise Rifai l-a întrebat pe artist ce a „cântat” la DNA.

„Întrebați un artist care a trecut pe acolo. Eu știu unde este DNA-ul pentru că pe Știrbei Vodă trec ca să ajung spre Sala Palatului. N-am călcat niciodată în acea instituție. Nu m-a chemat nimeni niciodată acolo. Am cântat în acea piesă „Imnul turismului”, nici nu mai știu cum era piesa, dar nu a pus nimeni întrebarea mai târziu legată de câți bani sau să cheme artiștii. Poate că au fost chemați unii dintre ei, eu nu știu nimic. Nu pot să spun ce am cântat pentru că nu am ajuns acolo”, a spus Aurelian Temișan pentru sursa citată.

CITEȘTE ȘI: Aurelian Temișan, primele declarații despre relația lui George Burcea cu Andreea Bălan: „Ei bine…”

Sursă foto: Facebook