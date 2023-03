Anunțul făcut de Raluca Moianu la cinci ani de la moartea soțului. „Mara o să fie de acord!”

Raluca Moianu (53 de ani) a vorbit despre posibilitatea de a-și reface viața amoroasă.

Fosta prezentatoare a emisiunii “Iartă-mă” de la TVR și-a pierdut soțul, pe Marius Ancuța, în 2018. Bărbatul a murit din cauza unei boli incurabile. Raluca Moianu are o fată cu fostul soț, pe Mara Ilinca (18 ani).

„Sunt deschisă spre a avea o relație”

În cadrul unui interviu recent, acordat publicației click.ro, vedeta de televiziune a relatat că dacă, în viitor, se va ivi în viața ei un partener, fiica ei, Mara, nu se va opune relațiiei lor.

„Mara mea are 18 ani acum, este o domnișoară în toată firea. Se pregătește să intre la facultate. Pot comunica orice cu ea și nu avem problemele. Probabil că orice viitor partener o să fie lângă mine, Mara o să fie de acord. Dar eu nu caut un bărbat în mod special, am spus doar că sunt deschisă spre a avea o relație și dacă Dumnezeu vrea asta eu nu o să mă opun”, a mărturisit Raluca Moianu.

„Îmi doresc ca viitorul bărbat care o să fie lângă mine să fie un gentelmen”

Vedeta de televiziune a explicat și cum ar trebui să fie viitorul partener. Raluca Moianu spune că iubește foarte mult să meargă la teatru și la spectacole, așadar și-ar dori să aibă lângă ea un bărbat care să-i împărtășească pasiunile.

„Îmi doresc ca viitorul bărbat care o să fie lângă mine să fie un gentelmen, mai exact să fie un bărbat educat, să am ce să comunic cu el și să rezonăm. Eu sunt iubitoare de teatru, de spectacole de balet, deci se înțelege cam cum trebuie să fie bărbatul de lângă mine” – a adăugat jurnalista.

Raluca Moianu, despre fiica ei, Mara Ilinca

În urmă cu câteva luni, jurnalista dezvăluia că fiica ei își dorește o carieră în Magisratură.

„A făcut 18 ani. O puștoaică iubită. E un copil deosebit, pentru că e foarte puternică, e o fată care știe ce vrea. Își dorește să fie magistrat și să rămână în țară. E genul care vrea să fie ordine”, a povestit Raluca Moianu în emisiunea „La Măruță„.

Mara avea 13 ani când tatăl ei a murit. De atunci, relația dintre ea și mama ei a devenit și mai puternică. Jurnalista a vrut să-și ducă fata la psiholog pentru a o ajuta să treacă mai ușor peste decesul tatălui, dar tânăra nu și-a dorit acest lucru.

“Avea 13 ani. A fost foarte foarte complicat, dar ne-am avut una pe alta. M-am adaptat situației, eu am apelat și la un psiholog. Am vrut să o duc pe Mara la psiholog, dar ea nu a vrut. Mi-a zis că vorbeste cu mine orice și am fost întotdeauna foarte deschise.”

Foto – Facebook