Ultima promisiune făcută de Raluca Moianu fostului soț: „A murit acasă, lângă mine”

Raluca Moianu a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viața sa. Fosta prezentatoare a dezvăluit cât de greu i-a fost, atunci când fostul ei soț s-a stins din viață, dar și care a fost promisiunea pe care aceasta i-a făcut-o pe patul de moarte.

În urmă cu cinci ani, viața le punea la grea încercare pe Raluca Moianu și pe fiica acesteia, Mara. Fostul ei soț, Marius Ancuța se stingea din viață, din cauza unei boli incurabile.

Raluca Moianu, ultima promisiune către fostul soț

Într-un interviu pe care l-a acordat la Antena Stars, Raluca Moianu a vorbit deschis despre tragedia care s-a năpustit asupra familiei sale. Jurnalista mărturisește că i-a fost extrem de greu să își piardă fostul soț, cu atât mai mult cu cât în această ecuația era implicată și fiica lor, Mara.

Durerea pierderii lui Marius a fost cu atât mai mare cu cât, înainte de decesul acestuia, Raluca Moianu și-a pierdut și tatăl.

„Simți că te calcă trenul, că se duce trenul și se întoarce peste tine trenul. Ai senzația că nu o să te mai ridici, dar când ai un copil, indiferent cât ai fi de prăbușit, te ridici și zici ‘asta e!’. Copilul a fost cel care m-a ajutat să trec mai ușor peste toate acestea”, a povestit Raluca Moianu, la Antena Stars.

Alături de fiica ei, Raluca Moianu a plecat în Colombia, la scurt timp după tragedie. Prezentatoarea spune că a fost important pentru ea să știe că Mara este bine și au reușit împreună să treacă cu bine peste acest moment, chiar dacă, spune ea „durerea nu trece”.

Raluca Moianu, în lacrimi, vorbind despre moartea fostului soț

Din cauza faptului că nu se simțea bine, Marius Ancuța a decis să meargă și să facî mai mult analize amănunțite. A fost momentul în care a aflat că suferă de o boală ce în scurt timp avea să-i curme viața.

„Nu se simțea bine și s-a dus să își facă niște teste și apoi a mers la un concurs de snooker la Cluj și acolo a fost diagnosticat. S-a întors acasă, mi-a spus că nu e bine. În decembrie a fost operat și din decembrie după ce a început investigații, chimioterapie a luat o bacterie, s-a complicat situația, a stat in spital.”

Au rămas uniți, iar acest lucru, spune Raluca Moianu i-a ajutat extrem de mult. Pe patul de moarte, fosta prezentatoare a emisiunii „Iartă-mă!” i-a făcut soțului o promisiune pe care spune că o va respecta toată viața.

„Au trecut niște luni în care noi am fost lângă el. A fost important că noi am funcționat ca o familie, iar eu am fost acolo până în ultima clipă. El a murit acasă, lângă mine. A fost foarte complicat, pentru că e o suferință grea. Cred cu tărie că fiecare dintre noi avem o misiune. Venim, ne facem treaba, ne învățăm lecțiile și plecăm. A fost un angajament pe care mi l-am luat. Eu i-am promis că voi avea grijă de ea și știam că voi avea grijă de ea, orice ar fi”, mărturisește, printre lacrimi, Raluca Moianu.

