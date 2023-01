Ce carieră vrea să urmeze fiica Ralucăi Moianu. „Va merge pe drumul ei!”

Raluca Moianu, fosta prezentatoare a emisiunii “Iartă-mă”, de la TVR, a vorbit recent despre decizia pe care fiica ei a luat-o cu privire la carieră.

Maria Ilinca, fiica Ralucăi, a împlinit 18 ani în urmă cu câteva zile și se pregătește intens pentru examenul de Bacalaureat și pentru a intra la o facultate. În plus, tânăra vrea să-și ia și carnetul auto într-un viitor foarte apropiat. Legat de drumul profesional pe care îl va urma, Raluca Moianu a spus despre fiica sa că nu-și dorește să-i calce pe urme, să lucreze în media și televiziune. Maria Moianu vrea să devină avocat sau procuror.

„Nu vrea să plece din țară!”

„Își dorește să ia Bacul, apoi să intre la facultate, să-și ia carnetul auto, cred că în această ordine, toate. Mara va merge la Drept. Vrea să se facă avocat, notar sau procuror, magistrat, va decide ea în timp.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Dar acesta este drumul. Și nu vrea să plece din țară, zice că e nevoie de tineri și, aici, acasă. Așa că am noroc că vrea să rămână lângă mama ei. Ea e foarte organizată așa că, recunosc, ea impune uneori programul nostru de weekend”, a mărturisit Raluca, pentru playtech.ro.

„Media nu o interesează”

Prezentatoarea de la TVR a mai spus că fiica ei a primit deja mai multe oferte de contracte de imagine pentru diferite branduri, dar ea nu-și dorește să se implice în așa ceva. Media este un domeniu care nu o interesează pe Maria.

“Au fost solicitări, cel mai recent pentru un brand de bijuterii, dar nu își dorește contracte de imagine.

Media nu o interesează, am fost invitată cu ea în emisiuni, a fost o dată, dar nu se simte atrasă. Nici de radio. Va merge pe drumul ei, cu Facultatea de Drept” – a adăugat jurnalista, pentru aceeași sursă.

Maria Moianu a rămas orfană de un părinte în 2018

În urmă cu patru ani, soțul Ralucăi Moianu, comentatorul sportiv Marian Ancuța, a murit după ce a pierdut lupta cu cancerul. Decesul a fost o lovitură imensă atât pentru ea, cât și pentru Maria. Pentru a o ajuta să treacă mai ușor peste moartea tatălui, Raluca Moianu a vrut să o ducă pe fată la psiholog, dar ea a refuzat acest lucru.

“După ce a murit Mario eu am stat de vorbă cu Mara mult. Și am întrebat-o, uite hai să mergem să vedem un psiholog, ea nu a vrut și n-am vrut s-o oblig. Iar eu nu sunt un părinte care s-o oblige. Ea mi-a spus, mama, în acest moment eu n-am nevoie decât de tine.

A simțit că a fost prea multă presiune, prea multă mediatizare, prea multă lume în casa noastră. Acesta este motivul pentru care nu vrea să apară, să fie văzută. A simțit că a fost prea mult” – a spus Raluca Moianu, pentru ego.ro, acum câteva luni.

Foto – Facebook