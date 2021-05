Antonia și Alex Velea sunt în prezent în vacanță în Maldive. De acolo, solista a publicat recent două fotografii în bikini. În dreptul celei de-a doua imagini, în care poartă un bikini alb, artista a scris: „Am cel mai bun fotograf cu mine!”, referindu-se la partenerul ei de viață.

În comentariile postării, Alex a răspuns: „Modelu’ face tot de fapt!”. „Sau ești tu perfectă și toate pozele ies perfecte… mai este și varianta asta!!!”, a scris și Raluca Pașcu, fosta soție a lui Pepe.

Antonia, fotografie sexy în bikini în vacanța din Maldive

„Perfecțiune! Cum poți arăta așa? Spune-mi secretul tău, te rog!; „Ai un corp perfect!; Ești o frumoasă, trup și suflet!; Ce bine arați, wow! Cea mai frumoasa mămică din România!; Ești cea mai frumoasă artistă!; Ești superbă!; Superfemeie!

Un fotograf nu ar fi reușit, dacă muza ar fi fost o altă femeie… nu, nu… (…) Niciun fotograf nu face artă dacă nu are ce să fotografieze… dar cu tine ca subiect, drept muză… el trebuie doar să facă poze, iar pozele vor fi extraordinare”, au fost doar câteva dintre comentariile fotografiei.

Solista este mama a trei copii, o fiică și doi fii, Maya (10 ani), Dominic (6 ani) și Achim (4 ani). În trecut, vorbind despre cum se menține în formă după trei nașteri, Antonia a mărturisit:

„El [Alex] m-a motivat. Văzându-l pe el, am zis că nu am nicio scuză. Mă consider norocoasă și din acest punct de vedere. Alex mă motivează foarte mult. Deci, îți mulțumesc, Alex!”.

„Nu a trebuit să îi impun. Antonia s-a adaptat din mers. Ea e și un pic mai norocoasă decât mine. Are un metabolism cu arderi mai intense. Ea poate să mănânce dulciuri fără să se îngrașe. La mine, în schimb, nu e posibil. Antonia e sportivă, e partenera mea de antrenament”, a adăugat cântărețul în cadrul aceluiași interviu.

„Fără grăsimi, fără carne în ulei. În mare parte, mănânc carne la grătar, pui sau mușchi de vită, orez cu multe legume pur și simplu. Lumea crede că trebuie să faci foamea și nu e bine. Dimpotrivă, nu funcționează așa. Cel mai bine e să ai o dietă echilibrată. Trebuie să faci și sport, să îți pui corpul în mișcare”, mai spunea Antonia în trecut.

Artista muncește încă din adolescență. A fost întâi bonă, apoi model. „Se băteau părinții din cartier pe ea ca să stea cu copiii lor. Pentru că, după ce copiii mâncau și adormeau, ca să nu se plictisească, Antonia le strângea jucăriile, spăla vasele, făcea ordine.

Normal că toți o solicitau! Și făcea 10 dolari pe oră! Eu îi puneam deoparte, într-un cont. Apoi, când făcea modelling, era plătită cu 1.000 – 1.200 de dolari. Iar la 18 ani avea în cont 12.000 de dolari pe care i-a folosit când s-a întors în România”, declara mama artistei, Denise Iacobescu, în trecut.

