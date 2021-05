Meghan Markle (39 de ani) a anunțat că va lansa o carte pentru copii, The Bench (Banca), pe 8 iunie 2021. Povestea este focusată pe legătura specială dintre un tată și fiul său, redată prin ochii mamei. Ulterior anunțului lansării, Meghan a fost acuzată că a plagiat ideea cărții de la autoarea Corrinne Averiss.

Meghan Markle, acuzată că a plagiat ideea cărții sale pentru copii

Corrine a lansat în anul 2018 cartea The Boy on the Bench (Băiatul de pe bancă), o poveste centrată pe relația dintre protagonist și ceilalți copii din parc. Autoarea i-a luat apărarea lui Meghan.

„Citind descrierea și fragmentul publicat din noua carte a Ducesei, consider că nu este nici aceeași poveste, nici aceeași tematică redată în The Boy on the Bench”, a scris Corrine pe Twitter. „Nu văd nicio similaritate.”

Povestea cărții fostei actrițe a fost inspirată de o experiență proprie care a luat inițial forma unui poem scris de Meghan pentru Prințul Harry (36 de ani) și pentru fiul lor Archie (2 ani), de Ziua Tatălui.

Potrivit comunicatului oficial, cartea „surprinde relația dintre tați și fiii lor, care evoluează și se extinde, amintind totodată numeroasele modalități prin care iubirea poate fi exprimată în cadrul unei familii moderne”.

Cartea va fi publicată de Random House Children’s Books și este ilustrată de artista Christian Robinson. Versiunea audio a cărții va fi narată de Meghan. „The Bench a luat naștere dintr-un poem pe care i l-am scris soțului meu de Ziua Tatălui, în luna de după ce Archie s-a născut. Acel poem a devenit o poveste.

Christian a realizat ilustrații frumoase și eterice din acuarele, ilustrații care surprind căldura, bucuria și confortul relației dintre tați și fiii lor. Această reprezentare a fost în mod particular importantă pentru mine, iar eu și Christian am lucrat îndeaproape pentru a înfățișa această legătură specială într-o manieră incluzivă. Speranța mea este ca The Bench să rezoneze cu fiecare familie în parte, așa cum rezonează cu mine”, a declarat Meghan.

Harry și Meghan își anunțau retragerea din rolul de membri seniori ai familiei regale britanice la începutul anului 2020. Ca o consecință a acestei decizii, perechea a încetat să mai beneficieze de securitate și finanțare din partea Casei Regale. Mai mult decât atât, perechea și-a pierdut și titlurile regale.

Din vara anului 2020, cuplul locuiește în Santa Barbara, California, SUA. Relația dintre Meghan și Harry a început în anul 2016. În noiembrie 2017, perechea s-a logodit, nunta având loc 6 luni mai târziu, în mai 2018.

Un an mai târziu, Meghan și Harry au devenit părinți pentru prima oară. Fosta actriță a dat naștere pe 6 mai 2019 unui fiu, Archie. Meghan este însărcinată cu al doilea copil al perechii, o fiică. În vara anului 2020, actrița a pierdut o sarcină.

