Andrei Ciobanu și Ionuț Rusu, mesaje după plecarea de la Kiss FM: „A venit timpul să pasăm altcuiva salariul”

Andrei Ciobanu și Ionuț Rusu au făcut primele declarații după ce s-a anunțat oficial plecarea lor de la Kiss FM. Ce urmează pentru băieți după emisiunea „Râzi cu Rusu & Andrei”.

Andrei Ciobanu și Ionuț Rusu și-au luat rămas bun de la Kiss FM după opt, respectiv, cinci ani petrecuți la matinal.

Colaborarea dintre „Rusu & Andrei” și Kiss FM a ajuns la final, iar noi, împreună cu băieții, vă mulțumim pentru toate momentele frumoase petrecute împreună și pentru că ați făcut din emisiunea noastră cel mai ascultat show de radio din România. Atât pe noi, cât și pe „ursuleți”, ne așteaptă succese noi! WE KISS YOU! a transmis echipa Kiss FM pe contul oficial de Facebook , în urmă cu două zile.

Citește și: Bianca Drăgușanu și-a mărit din nou buzele. Cum arată după cea mai recentă intervenție estetică

Jessica Alves a pozat topless. Cum arată astăzi fostul „Bărbat Ken”

La 52 de ani, Mihaela Rădulescu arată senzațional în costum de baie

Delia, probleme de sănătate: „Ce minunată e viața, îmi dau demisia”

Timp de atâția ani ați fost alături de noi în fiecare dimineață și am împărtășit momente cu adevărat extraordinare. Înarmați cu prietenia voastră necondiționată am reușit să fim an de an cel mai ascultat show de radio din România, iar legătura care s-a născut între noi este imposibil de descris în cuvinte. Dar știm sigur că voi o înțelegeți la fel de bine ca și noi. Faptul că ne-ați acceptat în casele și mașinile voastre atât de mult timp este mai presus de orice cuvânt scris sau rostit.

P.S. – legenda spune că Ionuț îi va plăti în sfârșit pariul pierdut lui Andrei, desigur, dacă va reuși vreodată să treacă de bariera din Voluntari

P.P.S. – acum că Andrei tocmai s-a transferat la Rapid, Ionuț promite că va încerca să renunțe la meniul zilei și se va apuca de sală, a scris pe Instagram și Andrei Ciobanu.