Bianca Drăgușanu și-a mărit din nou buzele. Cum arată după cea mai recentă intervenție estetică

Bianca Drăgușanu (40 de ani) a ajuns din nou pe mâna medicilor esteticieni pentru a-și mări buzele. Fosta soție a lui Victor Slav a făcut câteva InstaStory-uri în care își anunță fanii că își va modifica din nou forma buzelor. Bianca a mai făcut o intervenție de acest gen în urmă cu două luni, dar de data aceasta și-a dorit o mărire mai evidentă a buzelor, în special a celei superioare. După această intervenție, Bianca își va face câteva ajutări și la nivelul pomeților și mandibulei.

Am venit să reinjectez buzele fiindcă îmi doresc să am o formă cât mai voluminoasă, mai ales buza de jos. Trebuie să îmi fac programare și la baby botox pentru că vine vara și nu îmi doresc să am riduri. (…) Îmi doresc mult să îmi fac și pomeții, deoarece i-am făcut la începutul anului, iar acum vreau să fie mai evidenți. După pomeți, am înțeles că pot să îmi fac și mandibula. Am făcut injectarea mandibulei anul trecut, prin toamnă – a spus Drăgușanu, pe pagina ei de Instagram.