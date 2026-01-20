Andreea Tonciu îi face toate mofturile fiicei sale: „Ne bagă la cheltuieli. I-am promis că voi investi foarte mulți bani”

Andreea Tonciu este extrem de mândră de fiica ei, Rebeca Ana Maria. Vedeta își încurajează copilul să facă tot ce își dorește, iar micuța învață foarte bine la școală, motiv pentru care nu îi refuză acesteia nimic. Mai mult, Rebeca și-a ales deja cariera, iar mama ei a promis să o ajute să devină cea mai bună în această meserie.

Fiica Andreei Tonciu își bagă părinții la cheltuieli

Andreea Tonciu își iubește enorm fiica și își dorește să ca aceasta să nu ducă niciodată lipsă de nimic. Fosta asistentă de televiziune recunoaște că Rebeca este foarte răsfățată, dar mărturisește că nu îi ăoate refuza niciun moft. Mai mult, micuța are planuri mari de viitor, pentru că vrea să se facă make-up artistă.

Citește și: Andreea Tonciu se mută din România. Vedeta și soțul ei se pregătesc de o nouă viață, în Dubai: „Sunt tare fericită”

Andreea are planuri mari de viitor pentru fiica ei, cu toate că este conștientă că va cheltui o mulțime de bani pentru a îi îndeplini visul Rebecăi.

Fiica fostei asistente Tv are 9 ani și i-a spus mamei sale că nu vrea să fie vreodată angajată. Din acest motiv, Andreea a declarat că va face tot posibilul să îi deschidă o afacere.

Cea mai mare dorință a Rebecăi este să fie make up artist, iar mama ei a declarat că dacă pasiunea persistă, va investi toți banii necesari ca aceasta să urmeze cele mai bune cursuri și să devină cea mai cunoscută din domeniu.

Citește și: Andreea Tonciu, adevărul despre relația cu soacra ei, la nouă ani de la nunta cu Daniel Niculescu: „Nu pot să zic că am o relație”

Micuța Rebeca își dorește să devină patroana unui salon de înfrumusețare. Tonciu a mărturisit că Rebeca nu mai vrea păpuși de ziua ei, ci machiaje.

„Rebe seamănă cu tatăl ei, dar comportamentul este al mămicii. E foarte cuminte și învață și foarte bine. Ea vrea să-i deschidem un salon de înfrumusețare când va fi mare. Vrea să fie make-up artist! Ne bagă la cheltuieli. Trebuie să strângem bani ca să-i îndeplinim dorința: vrea să fie patroană!

Ea nu mai vrea acum cadouri păpuși de ziua ei. Mă ia de mână și mergem direct la magazinele specializate cu produse de make-up. Pentru că asta e dorința ei să fie make-up artist și i-am promis că voi investi foarte mulți bani ca să facă cel mai tare curs din lume. Ea va fi numărul unu în România în acest domeniu!”, a declarat Andreea Tonciu, în exclusivitate pentru Click!

Mai mult, Rebeca merge regulat la salon, iar mama ei o lasă să își pună unghii false.

Tonciu și-a mutat fiica la o școală privată

Rebeca merge la o școală privată, pentru că mama iera nemulțumită de școala publică la care a mers până la 7 ani.

Citește și: Andreea Tonciu, plătită de tatăl ei pentru a-l ierta că i-a înșelat mama: „Nu mi s-a părut normal ce i-a făcut”

„M-a deranjat pe mine că școala asta era în aceeași curte cu liceul și nu voiam să crească copilul și să se ia cei mari de ea. Ea trece în clasa I acum, avea cursuri până la ora 11.15, după trebuia să-i găsesc un afterschool”, a dezvăluit Tonciu.

Urmărește-ne pe Google News