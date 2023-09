Andreea Raicu și Alina Ceușan, printre câștigătoarele Digital Divas. Delia, declarată Best Celebrity Content Creator

Digital Divas 2023 și-a desemnat câștigătoarele. Evenimentul, care s-a desfășurat atât online cât și offline la Palatul Bragadiru, a atras cele mai active figuri din lumea social media.

La gala de premiere au fost recompensate cele mai influente voci din mediul online. Printe invitații speciali s-au aflat Mira, Irina Manea, Emil Rengle, Mimi, Maria Zvinca, Valerie Lungu și Sinziana Iacob.

Lista câștigătorilor Digital Divas 2023

În timp ce Delia a fost numită Best Celebrity Content Creator, People’s Choice Award a mers către Andreea Balaban, iar The Digital Diva of the Year a fost aleasă Alina Ceușan.

Best Blogger in Fashion & Beauty

Locul 3: Adina Necula

Locul 2: Laura Elena Duță (Mândra la Oglindă)

Locul 1: Alina Aliman

Best Health & Wellness Content Creator

Locul 3: Ela Crăciun

Locul 2: Carmen Brumă

Locul 1: Andreea Raicu

Citește și: Cum s-au îmbrăcat vedetele la Viva Influencers Party. Anca Țurcașiu a atras toate privirile

Citește și: Cum și-a consolidat Denise Rifai o carieră într-un domeniu dominat de bărbați? „Ca femei, trebuie să învățăm să fim diplomate” / Exclusiv

Best Travel & Fashion Content Creator

Locul 3: Roxana Ciuchilan (Prin Lume)

Locul 2: Marilu Dobrescu

Locul 1: Andreia Chiperi (HaiHuin2)

Best Lifestyle Content Creator

Locul 3: Diana Cosmin

Locul 3: Mara Coman

Locul 2: Ela Crăciun

Locul 1: Sonia Argint

Best Fashion Stylist in Social Media

Locul 3: Lucy Faur

Locul 1: Ovidiu Buta

Locul 2: Adriana Matei (hypewit)

Locul 2: Lica Popescu

Best Make-Up Artist in Social Media

Locul 3: Andra Manea

Locul 2: Ana Maria Burtea (Cucuta)

Locul 1: Alexandru Abagiu

Citește și: De ce nu mai apare Cristina Ciobănașu în seriale, la Antena 1. Reacția actriței când Ruxandra Ion i-a spus că nu are un rol pentru ea / Exclusiv

Citește și: Mara Bănică, schimbată complet după ce a slăbit 13 kg. „În două luni. Am un program în care mănânci, nu te înfometezi!”

Rising Stars in Fashion & Beauty on YouTube

Locul 3: Liz Tautu

Locul 2: Daria Georgiana

Locul 1: Laura Elena Duță (Mândră la Oglindă)

Best Fashion & Beauty YouTube Channel

Locul 3: Anca Mădălina Popa

Locul 2: Alina Ceușan

Locul 1: Andreea Balaban

Rising Stars in Fashion & Beauty on TikTok

Locul 3: Bianca Ștefania

Locul 3: Cristiana Neagu

Locul 2: Ada Goiu

Locul 1: Roxana Maria

Best Fashion & Beauty TikTok Account

Locul 3: Irina Manea

Locul 3: Lorena Șerban

Locul 2: Valerie Lungu

Locul 1: Carmen Grebenișan

Rising Stars in Fashion & Beauty on Instagram

Locul 3: Ioana Taisia (Yoyo)

Locul 3: Ștefania Olariu

Locul 2: Ada Ciortea

Locul 1: Laura Maier

Best Fashion & Beauty Instagram Account

Locul 3: Ioana Grama

Locul 3: Alexia Eram

Locul 2: Irina Manea

Locul 1: Alina Ceușan

Best Male Content Creator in Fashion & Lifestyle

Locul 3: Cătălin Ionuț

Locul 3: Louis Florea

Locul 2: Alecsandru Dunaev

Locul 1: Emil Rengle

Best Brand Endorser

Alina Ceușan

Andreea Balaban

Most Active Content Creator

Locul 3: Eea Ikeda

Locul 3: Anca Mădălina Popa

Locul 2: Denisa Sima

Locul 1: Gabriela Atanasov

Best Content Creator in Fashion & Beauty

Locul 3: Cesima Nechifor

Locul 3: Sînziana Iacob

Locul 2: Alina Ceușan

Locul 1: Andreea Balaban

Best Celebrity Content Creator

Delia

Most Active Content Creator for Social Causes

Eli Neicut

Special Award

Bunica din Chinteni

People’s Choice Award

Andreea Balaban

Digital Divas Excellence Award

Andreea Raicu

The Digital Diva of the Year

Alina Ceușan

Sursă foto: Facebook, Instagram