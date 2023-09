Mara Bănică, schimbată complet după ce a slăbit 13 kg. „În două luni. Am un program în care mănânci, nu te înfometezi!”

Mara Bănică și-a etalat noua siluetă în cea mai recentă apariție în emisiunea “La Măruță!”. În vârstă de 47 de ani, jurnalista a mărturisit că a reușit să dea jos 13 kilograme în ultimele două luni cu ajutorul unui plan alimentar bine pus la punct.

Mara Bănică i-a povestit lui Cătălin Măruță că nu se simțea bine în pielea ei în ultima perioadă, așa că a decis să apeleze la o metodă de slăbire pe care ea a mai folosit-o în trecut. Este vorba despre un regim disociat, în care anumite categorii de alimente nu trebuie consumate în același timp.

Mara Bănică: „Nicio dietă nu înseamnă înfometare!”

”Am avut o vară excepțională. Am slăbit 13 kg în două luni (..) Nu, normal, nici nu te operează la kilogramele pe care le aveam. Eu am mai avut o perioadă în care am slăbit mult, 18 kilograme atunci, am un program în care mănânci, nu te înfometezi. Nicio dietă nu înseamnă înfometare, organismul are memorie. Dacă eu mă înfometez și slăbesc, după mă îngraș la loc. E o dietă lungă. Mănânci de cât ori vrei, orice cantitate vrei, noapte, zi, dar doar anumite alimente.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

„Mie nu îmi place să merg la sală”

Noi suntem arderi, noi asimilăm când nu se produc arderi în organism. Dacă amesteci carne cu lapte, niciodată nu ar trebui să faci asta, e doar un exemplu. Eu am slăbit așa, o săptămână lactate cu salate, dar la alate în primele zile nu ai voie să pui oțet, lămâie… poate părea complicat. Apoi, o săptămână doar grătare, inclusiv porc, și aceste salate. În salate, roșii pui abia după primele patru zile. În prima săptămână elimini practic apa din corp. Iar în a doua săptămână începi să elimini acea grăsime.

Mie nu îmi place să merg la sală, nu îmi place să fac sport, sunt o leneșă. Dar dacă slăbești foarte mult, pielea se lasă și trebuie să combini (n.r. – dieta) cu niște terapii, aparate, care să te ajute să nu-ți atârne pielea” – a explicat Mara Bănică.

Mara Bănică, mamă pentru a doua oară la 46 de ani

Mara Bănică a devenit mamă pentru a doua oară la începutul lui 2022. Jurnalista a adus pe lume o fetiță, Donca Maria, pe 1 februarie 2022. Ea mai are un fiu, Dima, din fosta relație. În urmă cu câteva luni, Mara povestea despre greutățile cu care s-a confruntat după naștere.

Citeşte şi: Mara Bănică, din nou pe masa de operație. Ce intervenție a suferit vedeta: „Nu-mi puteam ridica fetița în brațe”

Citeşte şi: Mara Bănică, despre momentul în care a fost refuzată să mai apară la TV: „Mi s-a spus că sunt prea bătrână”

Citeşte şi: Mara Bănică s-a căsătorit. Cum arată verighetele perechii

Citeşte şi: Mara Bănică, primele declarații după moartea tatălui: „Parcă trăiesc viața altcuiva”

„Tocmai ce i-am schimbat medicamentele pentru colici, căci a plâns nopți la rând! Acum s-a potolit. I-am dat niște pastile din Germania și văd că-i merge mai bine. Am avut nopți în care am dormit doar 43 de minute și are faza medie de colici. Eu stau non-stop cu fetița. Am chemat deja la interviu o bonă, româncă. Am nevoie de cineva cu program 9-18.

Dar trebuie să-i placă și lui bărbată-meu. Eu, de o lună, am ieșit doar de trei ori din casă, asta cât a fost soțul meu în țară. În rest, sunt consemnată la domiciliu. Mi-am angajat, în schimb, un șofer pentru băiatul meu, Dima, care să-l ducă și să-l ia de la școală” – a explicat Mara Bănică, pentru click.ro.

Foto – Instagram