Andreea Raicu, despre complexele legate de aspectul fizc: „Mulți ani nu m-am considerat frumoasă”

Andreea Raicu (44 de ani) nu se mai află sub lumina reflectoarelor de câțiva ani, dar a rămas un etalon de frumusețe și stil pentru multe femei. Pe oriunde se duce, Andreea atrage atenția asupra ei și este adesea complimentată pentru trăsăturile sale fizice, dar fosta vedetă de televiziune nu s-a simțit mereu confortabil cu felul în care arată.

Andreea a povestit, în cadrul unui interviu acordat publicației OK!Magazine că au fost multe momente în viața ei când s-a simțit complexată de fizicul ei, considerându-se de multe ori „foarte urâtă”, chiar dacă toată lumea în jurul ei îi spunea că este frumoasă.

Eu, evident, mă uitam la modelele de pe copertă şi mă gândeam că uite, eu am cearcăne, pungi sub ochi, şoldurile mele nu sunt la fel de subţiri ca ale lui Naomi Campbell. Îmi creasem un standard de frumuseţe şi trebuia să mă raportez la el. Cel puţin la pubertate, când se produc tot felul de transformări, chiar nu consideram că sunt frumoasă deloc – a dezvăluit Andreea Raicu.

Raicu spune că în copilărie, copiii râdeau de ea și o tachinau pentru că era prea slabă:

Mi se spunea că sunt schiloadă, apoi că am buzele prea mari, apoi că am genunchii prea mari. Când am crescut, chiar mi se părea că am genunchii şi şoldurile prea mari, nu-mi plăceau cearcănele şi pungile de la ochi. Cu buzele a fost absolut îngrozitor. „Scheleţel“ îmi mai spuneau, nu am cum să uit cuvintele, mi-au marcat copilăria şi adolescenţa. Băieţii, în special, mă chinuiau. Băieţeii, când vor să-ţi arate afecţiunea, te trosnesc. Ei bine, m-au chinuit foarte mult. Un băieţel nu poate să admită că te place, nu poate să vină să-ţi spună: „Uite, ia o floare!“. Nu, vine şi-ţi spune „Aaa, ce buze mari ai!“.