Andreea Răducan se gândește să mai facă un copil: „Rolul de mamă este cel mai frumos”

Fosta mare gimnastă a României, Andreea Răducan (37 de ani) se gândește să-și mărească familia cu un nou membru.

Andreea Răducan este căsătorită de 10 ani cu Daniel-Filip Tandreu, cu care are doi copii, o fată, Amira Sophia (3 ani) și un băiat, Andrei Filip (2 ani).

Fosta sportivă a spus recent că nu exclude posibilitatea de a mai face un frățior sau o surioară pentru cei doi copii pe care îi are.

„Este, fără doar și poate, cel mai frumos rol, cel de mamă. Plus că trebuie să îți dorești să fii mamă. Și perioada de sarcină este una specială, care nu se uită. Când apar copiii, prioritățile se schimbă, pentru că, cei mici au întâietate din orice punct de vedere. Este foarte important pentru ei să îi asculți, să vezi ce le place, să le acorzi atenție. Fetița o să meargă din vară la sport, are trei ani și jumătate. Băiețelul are un an și jumătate, o să mai așteptăm la el. Nu am exclus varianta unui al treilea copilaș, cum o vrea Dumnezeu”, a dezvăluit Andreea Răducan, pentru impact.ro.

Andreea Răducan s-a retras din activitatea sportivă în anul 2002. Din 2017, Andreea este președintele Federației Române de Gimnastică.

