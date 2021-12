Andreea Mantea (35 de ani) este mama unui fiu, David, în vârstă de 6 ani, din fosta relație cu luptătorul Cristian Mitrea (40 de ani). Din anul 2016, Andreea formează un cuplu cu producătorul TV Valeriu Floricel. Recent, pe Instagram, prezentatoarea Kanal D a răbufnit după ce în presă s-a speculat că ar fi însărcinată.

Andreea Mantea, replică pentru cei care au întrebat-o dacă este însărcinată

„Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu în urma unui test sau a vreunei analize. Problema e că aflu din ziare că sunt însărcinată de vreo doi ani. Cumva, am întrecut elefantul la gestație. Sunt însărcinată de vreo doi ani și nu mai nasc. Ce sarcină încăpățânată! Eu nu am voie să fiu grasă. Andreea Mantea este grasă, are burtică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată! Este o bucurie pe care aș spune-o eu, dacă aș fi, credeți-mă. (…) De doi ani încoace, mă, de doi ani… Nu, nu sunt, sunt doar grasă”, a declarat prezentatoarea TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Andreea Mantea are o boală autoimună din pricina căreia greutatea ei fluctuează de la o zi la alta sau chiar și în decursul unei singure zile. „Mami suferă de o boală autoimună și, de fiecare dată când se supără, se umflă vreo 10 kilograme. Nu e reținere de apă. Dacă se liniștește, se dezumflă. La orice fel de emoție”, declara prezentatoarea în septembrie 2021, în emisiunea „Teo Show”.

„Mă expun foarte mult, dar nu este problemă, pentru că am haine de la S la L. Plec îmbrăcată în ceva și se întâmplă, pe parcursul zilei, să mă dezumflu și trebuie să dau jos L-ul și pun S. La mine nu a plecat de la o problemă, de la vreo supărare acută, a plecat de la niște alergii pe care nu știam că le am, pe care le-am dobândit în urma nașterii”, a mai spus Andreea Mantea.

Foto: Instagram

Citește și:

Andreea Mantea, despre pictorialul nud din Playboy: „Tot ce am făcut, am făcut cu un scop”

Andreea Mantea a spus care este de fapt relația dintre Cristi Mitrea și fiul lor

Andreea Mantea susține că a fost agresată fizic de Cristi Mitrea