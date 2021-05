Andreea Esca (48 de ani) a copilărit în satul Porumbacu din județul Sibiu. În cadrul unui interviu special din cadrul emisiunii La Măruță, prezentatoarea TV a împărtășit o „boacănă” făcută în copilărie. În cadrul aceluiași interviu, tatăl ei, Dumitru Esca, a dezvăluit ce și-ar fi dorit ca Andreea să devină.

Andreea Esca a împărtășit o amintire haioasă din copilăria ei

„Aveam doi veri mai mari decât mine care veniseră din Germania în vacanță și am plecat toți să facem baie în Olt. La un moment dat, nu știu, era foarte lat, învolburat, noi voiam să trecem pe acolo și n-am știut cum să facem. Eu m-am gândit, nu știu de ce, că oricum, dacă trec, ar trebui să nu-mi stric adidașii.

Atunci aveai o pereche de adidași, dacă îi aveai, o viață! Era ceva extraordinar. Am zis, ca să-mi salvez adidașii, eram mică, să-i scot, mi-am scos și treningul și nu știu ce mai aveam și le-am aruncat de partea cealaltă a râului, ca să le recuperez după. Bineînțeles că nu am avut forță să arunc pe partea cealaltă a râului și s-au dus toate în apă.

Noi ne-am pierdut și am ajuns noaptea acasă, în chiloți și în maieu, fără adidași și fără trening și fără nimic. Taică-miu, săracul, intrase în panică pentru că se făcuse foarte târziu și nu știa unde plecaserăm. Țin minte că wow, a fost un scandal foarte mare. Ne-au rupt urechile, a fost ceva, ceva rău”, a spus Andreea în emisiunea La Măruță.

Întrebat de reporter dacă Andreea era cuminte în copilărie, tatăl prezentatoarei a spus: „Dacă era cuminte nu era interesantă. Nu, nu a fost cuminte, dar eu nu țineam cont”. „Vă plăcea că era așa?”, a mai întrebat reporterul. „Sigur!”, a răspuns Dumitru Esca.

„Avea o gașcă aici în sat, veneau pe la 2 acasă, chiar dacă aveau 12, 13, 14 ani. O lăsam în pace. Aveau de umblat, de furat cartofi, roșii de pe câmp”, a mai povestit tatăl jurnalistei.

Ce-și carieră își dorea Dumitru Esca să urmeze fiica lui

„Am dibuit-o să văd ce-i place și am văzut că nu-i prea plac multe din ele și atunci zic, tocmai venise Revoluția, zic: «Du-te, măi, la economiști acolo, la ASE». S-a dus. S-a dus unde i-am spus, dar n-a intrat.

Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc dup-aia la o facultate de jurnalistică. Nu eram încântat, nu. Mai avea și alte secții pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea singură s-a dus unde a vrut și am susținut-o, sigur”, a mai spus Dumitru Esca.

Alături de arhitectul și omul de afaceri Alexandre Eram (50 de ani), prezentatoarea TV are doi copii, o fiică și un fiu, Alexia (20 de ani) și Aris (17 ani).

