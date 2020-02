Andreea Antonescu, după ce a fost amendată de Poliție: ”Nu am fost sechestrată”

„Nu am fost sechestrată. Aseară eram cu domnul acasă. Asta din dorința noastră de nu mai apărea atât de mult în story-uri și de a nu ne mai pune viața pe tavă, ne-am gândit să fim mai discreți”, a afirmat vedeta.

De asemenea, ea spune că au venit în vizită niște prieteni cu copiii lor, cei mici fiind de fapt cei care au apelat din greșeală numărul 112 de pe telefonul lui Ștefan Manolache.

„Știți cum e. Fiecare copil la un moment dat cere telefonul. Moment în care Ștefan cere telefonul de firmă care nu avea nici măcar credit. Copilașul, isteț fiind, a început să butoneze și a butonat la 112. Pe fundal ce s-a auzit? S-a auzit că subsemnata, care are un viciu, după cum am mai declarat, voia să plece la mașină pentru că nu mai aveam țigări. În momentul în care domnul a considerat că am fumat cam mult. Pe fundal eu mă rugam să îmi dea cheile de la mașină să îmi iau țigări, nu-mi găseam nici cheile de la casă, nici telefonul, și ce s-a înregistrat la 112 ați văzut și voi, ca și mine, pe prima pagină astăzi”, a mai spus artista.

„Autoritățile și-au făcut datoria, au venit imediat, chiar au considerat că e vorba de un sechestru. Partea bună e că nu a fost vorba de un sechestru, partea proastă e că inculpata trebuie să plătească o amendă”, a precizat Andreea Antonescu.

În filmare se vede și se aude și Ștefan Manolache, care pare să se amuze de toată întâmplarea.

Andreea Antonescu a fost amendată cu suma de 4.000 de lei după ce a sunat la numărul de urgență 112, susținând că este sechestrată. Poliția a constat că artista de fapt se certase cu fostul ei iubit, Ștefan Manolache, însă acesta nu o reținuse fără voia ei.

Sursă foto: Instagram

