Anca Serea și Adi Sînă împlinesc 10 ani de căsătorie: „Au fost și momente mai puțin plăcute, ne-am asumat”

Anca Serea și Adi Sînă au împlinit 10 ani de căsătorie. Cei doi sunt unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din lumea mondenă. Pe 8 noiembrie, cei doi au sărbătorit nu mai puțin de un deceniu de la ziua în care s-au căsătorit. Anca Serea a împărtășit câteva imagini emoționante din ziua nunții.

Anca Serea și Adi Sină, 10 ani de căsnicie. Cum au sărbătorit

Anca Serea și Adi Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi au o familie frumoasă împreună și patru copii: Noah, Ava, Moise și Leah, iar din căsătoria anterioară a prezentatoarei Tv cu afaceristul Filip Poplingher, doi copii: Sarah și David.

Citește și: Adi Sînă și Anca Serea, dați în judecată de asociația de proprietari a complexului de lux în care locuiesc

Cu ocazia împlinirii a zece ani de la nuntă, cei doi au sărbătorit Nunta de Tinichea, iar prezentatoarea a publicat câteva fotografii din ziua nunții.

Anca Serea a vorbit, invitată la Vorbește lumea, despre începutul relației cu artistul, dar și despre trauma pierderii primului soț:

„Când l-am cunoscut pe Adrian, știam că e artist, știam că are admiratoare, știam că va călători mult. Ne-am asumat împreună lucrul ăsta. Dar da, au fost și momente mai puțin plăcute de-a lungul anilor — e firesc. Ar fi anormal să nu fie. Sunt totuși 10 ani de căsnicie.”

Ea a vorbit și despre perioada grea prin care a trecut după moartea primului soț:

Citește și: Anca Serea, despre exigențele lui Adi Sînă din dormitor: „Se mai întâmplă, dar lui nu-i place!”

„Tragedia prin care am trecut… primul meu soț a murit după ce s-a luptat cu o boală nemiloasă. Așa arăta un titlu de ziar: „Transpiră mult în timpul nopții”. Când mă gândesc la acea perioadă, pot să spun că a fost cea mai mare pierdere a mea și a noastră. A fost și este o durere pe care nimeni nu o poate șterge, dar am învățat să trăiesc cu ea”, a mărturisit Anca Serea.

La un pas de divorț

Anca Serea și Adi Sînă se înțeleg bine, însă orice căsnicie este presărată și cu momente dificile, iar a lor nu a făcut excepție. Cei doi au fost la un pas de a divorța, iar asta din cauza faptului că artistul nu se implica emoțional în relație.

„Mă enervează și mă supără, nu îi răspund la telefon zile în șir sau ore. Da, mi se întâmplă și d-astea.

Citește și: Cum a cerut-o Adi Sînă în căsătorie pe Anca Serea: „Mă și enervasem”

Eu vreau să fiu sinceră! El mă ia așa cu binișorul. (…) Cred că a existat un moment sau două în care am vrut să renunțăm, dar ne-am dat seama că nu aveam un motiv suficient de serios și cred că toate experiențele astea, și acum vorbim foarte serios, ne fac să realizăm ce avem, de fapt.

Am zis că nu o să mergem mai departe, că o să ne despărțim, dar nu. Mi-am dat seama apoi că nici nu a fost adevărat”, a povestit Anca Serea.

Urmărește-ne pe Google News