Anca Serea (40 de ani) a oferit noi detalii privind starea ei de sănătate după ce, la începutul lunii decembrie, s-a internat de urgență în spital.

Anca Serea, primele declarații după externarea din spital: „Nu mă simt foarte bine”

,,Am avut amețeli foarte mari, nu-mi puteam ține ochii deschiși. M-a ajutat Adi să cobor din pat și să mă îmbrac. Inițial, am crezut că am COVID… Am făcut două teste rapide, dar au ieșit negative. Apoi am decis să mergem de urgență la spital. Am făcut multe investigații, perfuzii și azi sunt mult mai bine cu excepția somnului!”, scria Anca Serea în mediul online, la începutul lunii.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Deși s-a externat, prezentatoarea TV spune că încă nu se simte foarte bine. „Nu mai am anemie. Totul este ok! Analizele ies foarte bune, dar eu nu mă simt foarte bine. Nu mă simt foarte ok. Am o stare generală de slăbiciune și de epuizare. Cu programul meu, nu toată lumea ar face față”, a declarat la Antena Stars.

„Fac acupunctură pentru starea mea de sănătate, pentru îmbunătățirea stării mele de sănătate. Sunt foarte epuizată, obosită. Este un remediu la care am apelat cu cea mai mare încredere la un doctor foarte renumit. Este a treia ședință și deja mă simt mult mai bine. Sunt rezultate nemaipomenite. Chiar recomand, nu știu dacă pentru tratament, dar ca și manieră de a ajuta un om care are probleme asemănătoare cu ale mele. Eu cred foarte mult în aceste terapii”, a mai spus.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Ce greutate are Anca Serea. Soția lui Adi Sînă a dezvăluit detaliul pe care multe femei îl ascund

De ce nu mai poate rămâne Anca Serea însărcinată. Prezentatoarea TV are 6 copii

Anca Serea nu a avut mereu încredere în ea: „Puține persoane știu cum mă simțeam”

Întrebată ce va face familia ei de sărbători, Anca a completat: „Deocamdată nu avem nimic planificat. Probabil o să plecăm cu copiii la schi, dar totul depinde de situația asta pandemică. Așa ne-am propus, să mergem undeva, ori în Elveția, ori în Italia. Trebuia să mergem la schi acum, în Austria, dar s-a închis. Trebuia să plecăm înainte de Moș Nicolae, dar ne-am anulat plecarea. De Revelion, Adi va cânta, va fi plecat din țară. Apoi o să plecăm și noi, toată familia”.

Anca Serea este mama a șase copii. Prezentatoarea și solistul Adi Sînă (43 de ani) au doi fii și două fiice, Noah (8 ani), Ava (6 ani), Moise (4 ani) și Leah (2 an). În trecut, Anca a fost căsătorită cu omul de afaceri Filip Poplingher, care, în urma luptei cu leucemia, s-a stins din viață la doar 36 de ani. Din mariajul cu acesta, Anca mai are doi copii, un fiu și o fiică, David (19 ani) și Sara (13 ani).

Întrebată ce-și doresc de sărbători, Anca a mai spus: „Îmi doresc ca ăștia mici să fie sănătoși și fericiți, și noi lângă ei. Copiii și-au făcut listele, iar noi nu ne dorim nimic palpabil”.

Foto: Instagram