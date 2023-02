Anca Serea, perioadă de coșmar din cauza problemelor de sănătate: „Am avut niște simptome foarte urâte”. Ce diagnostic a primit

Anca Serea a trecut din printr-o perioadă extrem de grea din cauza problemelor de sănătate. Pe rețelele de socializare, soția lui Adi Sînă a povestit de ce a ajuns din nou pe mâna medicilor.

Anca Serea, în vârstă de 42 de ani, a povestit că problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă au pus-o la pat. Vedeta a fost nevoită să meargă la mai mulți medici pentru a primi un diagnostic. Aceasta a povestit pe contul de Instagram prin ce a trecut.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Anca Serea

După ce a lipsit o vreme de pe rețelele de socializare, Anca Serea le-a povestit urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare de ce nu a mai fost atât de activă în mediul online. Aceasta a mărturisit că s-a confruntat din nou cu probleme serioase de sănătate.

Soția lui Adi Sînă a dezvăluit că totul a început cu niște simptome asemănătoare cu cele pe care le-a avut în urmă cu trei ani, în timp ce se afla în vizită în Bulgaria. Vedeta a povestit la acea vreme că a ajuns de urgență la spital după ce a căzut pe stradă. Aceasta era atât de slăbită, încât medicii au fost nevoiți să îi facă o transfuzie de sânge.

„Vă mărturisesc că am avut o perioadă super, super grea. Efectiv nu am fost atât de activă aici. Am crezut sincer că nu o să mai revin. Vreau să îi mulțumesc mamei mele că mi-a fost alături în aceste zile. Am avut niște simptome foarte, foarte urâte și de nedescris.

Aproape că nu mai vedeam, tensiunea foarte mică, eram foarte amețită tot timpul, am stat numai în pat. Nu știu cât de mult ați simțit voi, dar am avut astfel de episoade acum trei ani, când am fost diagnosticată cu anemia aceea acută”, a povestit Anca Serea, pe Instagram.

Ce diagnostic a primit Anca Serea

Vedeta a dezvăluit și ce diagnostic a primit în urma investigațiilor amănunțite pe care le-a făcut.

„Astăzi este prima zi în care mă simt mai bine și mi-am propus să mă odihnesc și să am mai mare grijă de mine. Am făcut foarte multe investigații, am început cu o vizită la un medic generalist, apoi am fost la un hematolog, la un endocrinolog. Am stat cu inima foarte strânsă. Nu știam ce am. Stările mele erau foarte ciudate. Practic este un dezechilibru hormonal destul de mare, dar pe care cred că o să-l rezolvăm”, a explicat aceasta.

După toată această experiență grea, Anca Serea a ajuns la concluzia că nimic nu este mai important decât sănătatea și le-a transmis aceste gânduri și fanilor ei.

„Concluzia este că sănătatea este cea mai importantă și trebuie să ne facem o prioritate din a fi sănătoși și de a fi bine cu noi, în primul rând. Eu am avut mai multe nopți în care nu am dormit. Mă trezeam din oră în oră. Slavă Domnului că mă simt mai bine. Au fost 10 – 11 zile de coșmar. Nu mă țineam bine pe picioare, dar a trecut”, a mai spus ea.

