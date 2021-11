Anca Pandrea are COVID-19. Cum s-a îmbolnăvit actrița

Anca Pandrea are COVID-19. Celebra actriță, în vârstă de 75 de ani, s-a infectat cu noul coronavirus, și spune că s-a simțit foarte rău din cauza aceasta. Soția regretatului actor Iurie Darie crede că s-a infectat în timp ce s-a dus la spital să-și facă mai multe analize. Anca a mai spus că a primit ajutor din partea lui Gigi Becali care s-a interesat de starea ei și i-a trimis medicamente.

“Am fost plecată cu taxiul la mai multe spitale, ca să-mi fac un set de analize. Pe drum cred că m-am îmbolnăvit, probabil că am luat virusul din aer. Mi-a fost foarte rău, am căzut în casă, m-am lovit foarte rău şi sunt plină de vânătăi. Şi prietenii mei au avut probleme. Acum sunt acasă. M-a sunat Gigi Becali, ca să mă întrebe dacă am nevoie de ceva şi m-a ajutat cu medicamente”, a mărturisit pentru Click! , Anca Pandrea.

Îndrăgita actriță s-a mai confrutat cu probleme de sănătate la începutul lunii septembrie când, plecată într-o scurtă vacanță la Brașov cu două prietene, i s-a făcut brusc rău și a leșinat pe stradă. Actrița a avut nevoie atunci de îngrijirea medicilor, care au ținut-o sub observație circa șase ore și i-au administrat mai multe perfuzii.

„De obicei nu merg în vacanțe, prefer să rămân acasă, cu Iura al meu. Plus că este și situația care e cu pandemia. Am făcut o excepție. Am plecat cu două prietene la Brașov, să mai schimb aerul. Am vizitat mai multe locuri, am fost la o biserică, totul a fost frumos. Când ne-am întors de la lăcașul sfânt, unde ne-am rugat, am simțit brusc că nu mai pot articula niciun cuvânt. Pur și simplu nu mai puteam vorbi, nu mai puteam respira. Apoi am leșinat, mi s-a făcut rău. Stătusem câteva ore în soare, pentru că afară vremea era foarte frumoasă, nu știu exact ce s-a întâmplat. Am ajuns la spital, iar acolo m-au ținut cam șase ore cu perfuzii. Deși trebuia să mai stăm o zi, după externare am plecat spre București, pentru a fi supusă unor investigații medicale”, a declarat actrița, la momentul respectiv, pentru Impact.