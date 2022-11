Anamaria Prodan, lovitură nouă pentru Laurențiu Reghecampf. Anunțul impresarei la nicio lună de la pronunțarea divorțului

Anamaria Prodan (49 de ani) poate păstra numele fostului soț, Reghecampf, după divorț. Instanța de judecată a luat această decizie, cu toate că Laurențiu Reghecampf solicitase ca fosta soție să nu aibă acest drept.

Magistrații Judecătoriei Buftea au admis crerea de divorț înaintată de Laurențiu Reghecampf din culpă comună, nu exclusivă.

Impresara s-a declarat mândră de decizia judecătorilor. Anamaria Prodan spune că „a făcut istorie” cu numele fostului soț în trecut, iar dacă va decide vreodată că nu mai are nevoie de el, ea personal îl va șterge din pașaport.

Numele meu cu care am făcut istorie de-a lungul anilor este Prodan Reghecampf, în fiecare domeniu din viața mea. Atunci când voi considera că nu mai am nevoie de acest nume am să mi-l scot singură de pe pașaport. Nu trebuie să-mi dea nimeni accept pentru asta.

Ar trebui să-i fie jenă domnului Reghecampf pentru toată mizeria pe care a aruncat-o asupra acestei familii și acestui nume.