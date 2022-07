Laurențiu Reghecampf a mers acasă la Anamaria Prodan. Ce s-a întâmplat în timpul vizitei

Laurențiu Reghecampf a mers într-o scurtă vizită, de 15 minute, acasă la Anamaria Prodan, fosta lui soție cu care este în prezent în proces de divorț.

Antrenorul nici n-ar fi privit-o în ochi pe Anamaria Prodan, după cum ea însăși a povestit momentul.

”Nu, absolut niciuna, nu ne dorim, nu ne interesează. (n.r. – să țină legătura cu Laurențiu Reghecampf). El a venit o dată acasă, a stat 15 minute, a stat cu capul în jos, și atunci s-a ridicat și a plecat cu capul în pământ.

Este o vorbă care spune totul – ciorba reîncălzită nu mai e la fel. Eu am avut toată viața chestia asta, am luat lucruri stricate și am încercat să le repar, să le lipesc, numai că, oricât de frumoasă și fină ar fi lipitura aceea, se vede și, cu timpul cu cât încerci să o lustruiești mai tare ea se vede și crapă, iar finalul este același.

Nu a încercat Iisus cu omenirea cât am încercat eu, iar pentru mine este un capitol super închis. Cumva eu și copiii am rămas cu niște amintiri frumoase, pe care ne chinuim încă să le mai păstrăm, pentru că au fost umbrite de multă minciună, nenorocire, golănie, ce este mai urât pe Pământ”, a povestit Anamaria Prodan, conform spynews.ro

Impresara nu a spus clar motivul pentru care fostul soț i-a făcut acea vizită, însă cel mai probabil vizita avea legătură cu fiul pe care cei doi îl au împreună, Bebeto.

Totodată, ea a povestit și despre momentul în care s-a aflat de legătura soțului ei cu noua lui parteneră.

„Toată nebunia a început atunci când s-a aflat adevărul despre Reghe și tot Instagramul meu a explodat. Femei care aveau aceleași probleme, care îmi scriau ce să facă, ce să facă cu copiii.

Atunci am zis, ca să nu mai răspund la milioane de mesaje, este mult mai simplu să fac un turneu național unde să vină să vorbească cu mine. Nu știu care va fi taxa de intrare, dar femeile care au copii și nu au posibilități vor fi primite gratuit”, a spus Anamaria Prodan pentru fanatik.ro