Anamaria Ferentz, despre situația din SUA: „Am impresia că sunt în Irak. Aud numai împuşcături”

Este binecunoscut faptul că SUA nu trece prin momente ușoare din cauza pandemiei de coronavirus, însă ceea ce îngrijorează în prezent sunt manifestațiile stradașe în care tot mai mulţi protestatari cer dreptate pentru George Floyd, un bărbat de culoare omorât de un poliţist, manifestații care au degenerat în adevărate conflicte, iar situația a scăpat de sub control:

“Numai împuşcături şi maşini de poliţie, salvare, pompieri şi elicoptere aud din casă. Supai s-a lipit de mine pe canapea, de frică. Aseară aveam impresia că sunt pe front în Irak, elicoptere şi bubuieli non stop. Supai stătea lipit de mine şi când am deschis uşa la balcon şi a auzit bubuieli a fugit în dormitor. Am filmat aseară, de la mine de pe acoperiş. Între timp, din păcate, este a doua zi când avem interzis să ieşim din casă după 8 seara, până a doua zi dimineaţa. Guvernatorul a dat ordin, cine iese după 8 seara este arestat, pentru că după 8 ies doar protestatarii. Dar de fapt sunt nişte anarhişti infiltraţi printre protestatari, care fac numai nenorociri, sparg magazinele, fură.

Au făcut dezastru şi pe Rodeo Drive, au spart toate magazinele de firmă, au furat poşete, tot ce au putut, sunt foarte mulţi tineri albi printre cei de culoare, care se văd în filmuleţele de pe net”, – a mărturisit Anamaria Ferentz pentru Click.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro