Dana Rogoz, prima fotografie cu chipul fetiței sale, Lia Elena

Dana Rogoz le-a făcut o surpriză colosală fanilor, care nu se așteptau prea curând la acest gest, și a publicat prima imagine cu fetița sa. Actrița a profitat de ziua de 1 iunie, când rețelele de socializare s-au umplut cu fotografii din copilărie, și a sărbătorit Ziua Copilului într-un mod cu totul neașteptat, dar foarte apreciat de fani:

„Ea este Lia Elena. Iar aceasta este chiar prima fotografie pe care Radu i-a facut-o cand ne-am intors acasa de la maternitate, in a treia ei zi de viata. Nu pot descrie in cuvinte bucuria care imi sufoca pieptul, azi, de 1 iunie, ca mama de doi copii. La multi ani, minunilor!” – a scris Dana Rogoz în dreptul imaginii.

Dana Rogoz a născut în urmă cu o săptămână, însă actrița a revenit deja la formele inițiale: “Nu am vrut sa vorbesc toata sarcina mea despre kilograme, tocmai pentru a evita o presiune suplimentara pe mame cand vine vorba de acest subiect. Si eu mai am kilograme de dat jos, si la mine zona din dreptul operatiei e inca inflamata. Iar faptul ca am o recuperare usoara si ca uterul s-a retras asa (ca la Vlad) tine in primul rand de niste gene bune, de felul meu de a fi. Daca as fi postat aceste poze mai tarziu, as fi trezit probabil banuiala ca m-am infometat, ca am tinut regim (ceea ce nu recomand niciunei mame imediat dupa nastere, mai ales daca alapteaza).

Dar pentru ca asa am iesit din maternitate, e clar ca e vorba de… mult noroc. In privat primesc foarte multe intrebari legate de regimul meu in timpul sarcinii si singurele reguli de care am tinut cont au fost: sa nu fac excese, sa nu sar mese si sa incerc sa mananc cat mai variat si sanatos. Asadar va rog din suflet sa nu va comparati cu nimeni, sa nu va stresati cu subiectul greutatii imediat dupa nastere”. – a povestit Dana Rogoz.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro