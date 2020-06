Dan Cruceru a scăpat de coronavirus, dar s-a infectat cu virusul Dengue

Dan Cruceru s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Deși a scăpat de infecția cu coronavirus, având în vedere că mare parte din filmări s-au desfășurat în plină pandemie de COVID-19, iată că Dan Cruceru a fost infectat cu un virus local destul de periculos, virusul Dengue, care provoacă febra Dengue și se transmite prin mușcătura țânțarilor.

Și ca și cum nu ar fi fost de ajuns, la toată această situație s-au mai adaugat și alte neplăceri pe care, însă, prezentatorul le-a ținut sub control cât a putut de bine, iar pe camerele de filmat nu s-a observat nimic:

„A fost cel mai mare proiect pentru mine, dar și cel mai greu. Când am venit în emisiune, în prima lună, am avut Dengue, m-a pișcat un țânțar care avea acest virus. Am avut noroc de o echipă de medici foarte bună, care m-a pus pe picioare câteva zile.

Până m-am adaptat la această țară am slăbit vreo 7 kg. Pe traseu m-am confruntat cu aceleași condiții meteo ca și voi. M-a ars soarele, am schimbat pielea de cinci ori până acum. Cireașa de pe tort, doar mie mi s-a întâmplat: vocea. Mi-am pierdut-o de zeci de ori. Mi-a fost foarte greu, dar în același timp mi-a plăcut enorm”, – a declarat Dan Cruceru, prezentatorul emisiunii Survivor România 2020.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro