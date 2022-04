Ana Baniciu (29 de ani), fiica solistului Mircea Baniciu (72 de ani) și a actriței Diana Gheorghian (61 de ani), a vorbit recent despre un moment dificil din copilărie.

Solista a ajuns în atenția publicului prin intermediul serialului „Pariu cu viața”. Crescută într-o familie de muzicieni, și-a dorit de mică să se remarce în plan artistic și, ulterior, a reușit.

Ana Baniciu, dezvăluiri din copilărie: „Am făcut un hematom lângă creier”

„O trăsnaie pe care mi-o amintesc este faptul că am „machiat” toate păpușile Barbie, o colecție întreagă, cu ojă, cu prietenă mea cea mai bună, într-un moment în care am rămas singure. După care, în momentul în care am vrut să le dăm machiajul jos, evident cu acetonă… s-au șters fețele păpușilor cu totul. Practic, au fost distruse! Și am mai avut un moment, periculos de data asta. Am căzut noaptea în somn, dintr-un pat suprapus, și am făcut un hematom lângă creier. Ai mei au fost distruși, dar mi-am revenit rapid!”, a declarat Ana Baniciu pentru Fanatik.

Pentru aceeași sursă, Ana a spus ce a moștenit de la fiecare părinte: „De la tata am moștenit talentul și iubirea pentru muzică, latura asta artistică pe care am simțit-o inconștient de când m-am născut! De la mama am ochii, intuiția și formarea mea că om și cred că asta este o treabă foarte grea. Și mai cred că ea s-a descurcat de minune în ceea ce mă privește. Maică-mea mereu îmi spune că eu sunt o visătoare ca tata și că am și o latură mai ciudată care mie îmi place foarte mult… probabil se referă la latura de artist”.

Vorbind cu Pagina de Psihologie despre rolul numelui „Baniciu” în cariera sa, Ana a mărturisit: „M-a și ajutat, dar m-a și încurcat uneori! Oamenii care judecă după aparențe au crezut că majoritatea lucrurilor dobândite de mine în ultimii ani sunt datorită numelui”.

„Din cauza asta, am fost nevoită să muncesc mai mult. Ca să demonstrez că nu numele este cel care m-a ridicat, ci munca mea – depusă de când eram mică! Mă mândresc cu numele ăsta și respect enorm munca tatălui meu… Încerc să nu stric nimic!”, a încheiat atunci.

Solista s-a logodit în septembrie 2021 cu Edy Kovacs. Perechea s-a cunoscut prin intermediul unei prietene comune.

