Ana Baniciu (28 de ani), fiica solistului Mircea Baniciu (72 de ani), formează din toamna anului 2020 un cuplu cu Edy Kovacs. Perechea s-a logodit în septembrie 2021. Solista și logodnicul ei s-au cunoscut prin intermediul unei prietene comune.

Ana Baniciu, pregătită să devină mamă! „Poate apare copilul înainte de nuntă…”

„Am ieșit la o masă și am stat lângă el. (…) Eu mă întorsesem dintr-o vacanță în Turcia. În ziua în care m-am întors, s-a activat COVID-ul din mine, eu plecând cu test… El tocmai ce avusese și ieșise din carantină și am zis că nu am pe cine să sun apropiat să vină să mă ia să fac un test. (…) Într-o oră a fost la ușă. M-a îngrijit foarte frumos. M-a văzut din start într-un moment greu. Nu mă simțeam bine, arătam rău. Nu eram sexy deloc, credeți-mă!”, povestea artista în octombrie 2021.

„I-am zis: «Dacă tot mi-ai dat COVID-19, te rog să te ocupi acum!». De atunci a rămas la mine. Edi m-a văzut în niște momente nu prea plăcute, când eram bolnavă, și atunci mi-am dat seama că omul ăsta chiar mă place cu adevărat!”, a declarat Ana Baniciu pentru Click!.

„Nuntă nu facem până când pandemia nu se va încheia. Când se va încheia, atunci putem vorbi și despre nuntă. Fără restricții, fără Poliție, fără teste COVID-19! Poate apare copilul înainte de nuntă… eu așa cred!”, a mai spus Ana Baniciu, pentru sursa citată.

Cuplul are următoarea lună planificată până la ultimul detaliu. „Am cumpărat luminițe și tot felul de lucruri drăguțe de Crăciun. N-o să petrecem foarte mult timp acasă de Crăciunul acesta, dar vreau să se simtă, totuși, o atmosferă. (…) A venit Moș Nicolae, vine Moșul mereu, nu mai trebuie să vină. A venit și la iubitul meu, i-a pus în ghetuțe. Cred că e frumos să păstrăm tradiția asta. Ne bucurăm ca niște copii”, a declarat Ana Baniciu la Antena Stars.

Întrebată dacă îi va vizita pe părinții lui Edy de sărbători și dacă „mama soacră o va răsfăța”, solista a completat: „Ea mă răsfață mereu, draga de ea. O să mergem la Oradea, la părinții lui Edy, de Crăciun. După o să mergem la Budapesta, la Târgul de Crăciun de acolo, să mâncăm bine, să ne simțim bine. O să mergem și la mama, și la ai mei, cum se întâmplă de Crăciun, ești într-o vizită continuă la toate rudele”.

Vorbind despre silueta ei în preajma sărbătorilor, Ana a mai spus: „Eu mi-aș dori, și acum știu că multe femei mă vor urî, mi-aș dori să mai pun câteva kilograme. Sunt într-o perioadă în care sunt foarte slabă. Îmi place mâncarea foarte mult, nu mă abțin, doar că mănânc în cantități foarte mici. Toată lumea se enervează la restaurant lângă mine, pentru că nu termin porțiile, abia le gust. De îngrășat nu-mi fac griji deloc, sunt norocoasă. Avem grijă și la ce mâncăm. Încercăm să ne abținem de la lucruri nesănătoase”.

Ana Baniciu: „Mă mândresc cu numele ăsta și respect enorm munca tatălui meu…”

Ana Baniciu a ajuns în atenția publicului prin intermediul serialului „Pariu cu viața”. Crescută într-o familie de muzicieni, și-a dorit de mică să se remarce în plan artistic și a reușit, prin talent și muncă.

Vorbind cu Pagina de Psihologie despre rolul numelui „Baniciu” în cariera sa, Ana a mărturisit: „M-a și ajutat, dar m-a și încurcat uneori! Oamenii care judecă după aparențe au crezut că majoritatea lucrurilor dobândite de mine în ultimii ani sunt datorită numelui”.

„Din cauza asta, am fost nevoită să muncesc mai mult. Ca să demonstrez că nu numele este cel care m-a ridicat, ci munca mea – depusă de când eram mică! Mă mândresc cu numele ăsta și respect enorm munca tatălui meu… Încerc să nu stric nimic!”, a încheiat atunci.

Foto: Instagram