Alina Radi, atac fără precedent la adresa lui Kamara, la Survivor 2023. „E caz social. Se milogește pe sănătatea fiului său!”

Alina Radi a făcut o serie de declarații controversate la Survivor România 2023, în ediția de luni seara, la adresa lui Kamara.

Concurenta din echipa Războinicilor i-a adresat o serie de cuvinte grele cântărețului, acuzându-l că profită de starea de sănătate a fiului său pentru a atrage atenția publicului.

Leon, băiatul lui Kamara, s-a născut prematur, cu două luni înainte de termen, și a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică – o formă agresivă de paralizie cerebrală ce afectează membrele superioare și inferioare și este adesea asociată cu dizabilitatea intelectuală.

După ce situația din Survivor a ajuns la un nivel foarte tensionat, Alina Radi a răbufnit și l-a atacat pe Kamara în punctul cel mai dureros – fiul său. Războinica a spus că artistul profită de problemele de sănătate ale lui Leon pentru a-și atrage popularitatea. Declarațiile acesteia vin în contextul în care Războinicii și Faimoșii trebuie să lupte pentru imunitate pentru a rămâne în Republica Dominicană.

„Ăsta oricum e caz social. Vine pe la toate emisiunile și se milogește pe sănătatea fiului său. Profită de asta”, le-a spus Alina Radi colegilor din echipa Războinicilor.

Alina Radi s-a alăturat echipei Războinicilor în urmă cu o săptămână. Ea are 34 de ani, este din Timișoara, și este cântăreață.

„Când m-am mutat de la Timișoara la București mi-a fost foarte ușor, a fost încă o etapă memorabilă și frumoasă din viața mea pentru că aveam deja prieteni acolo. Camelia Enciu și Adriana Bahmuțeanu mi-au făcut multe legături, am avut și de cântat, mă puteam întreține. Am stat la Adriana în apartament, am bătut la ușile televiziunilor pentru că îmi doream tare mult să lucrez în televiziune, mi-am trăit și visul de prezentator la Etno Tv până a apărut ‘Satana’ în viața mea, individul cu care am rămas însărcinată și mi-a stricat toate planurile.

Cel mai greu mi-a fost când am fost nevoită să mă mut înapoi la Timișoara. Pentru că nu voiam să se afle că sunt însărcinată. Și știam că singurul om pe care mă puteam baza e sora mea. Și când am născut, că nu aveam nimic, m-am mutat la sora mea cu copilul, mergeam la evenimente gratis sau pentru 2 sau 3 milioane. Am căzut foarte mult în perioada aia. Dar m-a ajutat Dumnezeu și într-un an jumate m-am pus pe picioare”, povestea Alina Radi, acum câteva luni, pentru fanatik.ro.

Prblemele cu băiatul lui Kamara au apărut la câteva luni după naștere. Copilul s-ar fi născut sănătos, dar au fost îtârziate alăptarea și mutarea lui incubator și de acolo s-ar trage toate.

„Afecțiunea lui a venit în urma unei paralizii cerebrale cauzată după naștere, pentru că el s-a născut normal. În urma faptului că nu l-au pus în incubator și l-au alăptat la 6 ore de la naștere, a făcut un stop cardio-respirator. De aici problemele”, povestea Kamara, acm ceva timp.

Foto – Facebook