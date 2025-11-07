Alina Pușcaș, schimbare totală de look. Cum arată acum prezentatoarea după ce s-a tuns bob

Alina Pușcaș a decis să facă o schimbare de look impresionantă. Vedeta s-a lăsat pe mâna hairstylistului și s-a arătat extrem de mulțumită de noua înfățișare. Iată cum arată acum.

Alina Pușcaș s-a tuns bob. Cum arată acum

Prezentatoarea Tv s-a afișat pe Instagram cu o nouă tunsoare, spre surprinderea fanilor. Ea s-a arătat încântată de felul în care a fost tunsă și a glumit cu internauții despre faptul că s-a tuns de Black Friday, „la reduceri”.

Ea s-a fotografiat după o vizită la salon și le-a arătat fanilor cum îi stă cu noua tunsoare. Bob-ul Alinei Pușcaș nu trece de umeri și îi încadrează fața extrem de bine.

„Să nu se interpreteze greșit, dar m-am tuns astăzi, de Black Friday. Nu chiar 50%, un 20%. I love it”, a spus Alina Pușcaș.

Ea s-a și vopsit în aceeași nuanță pe care o are de ani de zile, o nuanță de șaten naturală și fresh.

A împlinit 42 de ani

În urmă cu câteva zile, pe 2 noiembrie, Alina Pușcaș a împlinit 42 de ani și și-a petrecut ziua alături de familia ei. Cei trei copii și soțul ei au întâmpinat-o dis-de-dimineață cu un buchet superb de flori și cu urări de „la mulți ani”.

„Aș fi vrut să spun că sunt super fericită… nu sunt! Sunt în stilul meu, plină de energie și optimism, dar nu e ca și când e vreo mare bucurie că am făcut 42 de primăveri. (…) Eu sunt în așteptare, să termine Alex ora de condus, indiferent că este ziua mea, ziua oricui din jurul nostru, Alex trebuie să fie aici, să îl susțin să facă antrenamentele de condus”, spunea Alina Pușcaș, pe Instagram, de ziua ei de naștere.

Își educă copiii să fie responsabili financiar

Alina Pușcaș este căsătorită cu stomatologul Mihai Stoenescu și au împreună trei copii: Iris, Alex și Melissa. Cei trei micuți primesc și educație financiară. Alina Pușcaș a dezvăluit că cei trei sunt foarte diferiți și au personalități colorate.

Ea și soțul ei vor să îi învețe responsabilitatea financiară, iar prezentatoare a povestit un episod amuzant, în urmă cu ceva timp.

„În vară îi mai lua Mihai la clinică, pentru că nu aveam unde să-i lăsăm, și Alex, și Melissa și-au dat seama că, dacă fac chestii prin cabinet, la final de zi le dădea 50 de lei. S-au apucat să le ceară tuturor, că intrau prin cabinete, dacă vor cafea, apă. Inclusiv pacienților le cereau”, a povestit ea.

