Alin Oprea, primele declarații după despărțirea de Larisa: „Am renunțat la tot ce era toxic în viața mea”

După ce a fost acuzat că și-a înșelat soția, că este alcoolic și că s-a transformat total de când are o amantă, Alin Oprea a explicat cum stau lucrurile din punctul lui de vedere. Acesta a spus că acum duce un stil de viață sănătos, iar schimbarea a început în urmă cu trei ani, când soția și copiii săi au plecat în Anglia.

„Schimbarea mea a început din clipa în care Larisa a plecat în Anglia cu fiica noastră la studii, adică de prin anul 2017. Am simţit cumva o eliberare şi, totodată, am considerat că este timpul să mă uit cumva şi spre mine, ceea ce nu mai făcusem în ultimii 20 de ani. Toată viaţa am fost pentru copii, pentru familie, m-am dedicat, am muncit foarte mult să nu le lipsească nimic. Iar acum, când au crescut şi pot să spun că se pot descurca şi singuri într-o oarecare măsură, ar fi bine să mai am grijă şi de mine” – a declarat Alin Oprea într-un interviu pentru Click.

Odată cu scandalul divorțului la care s-a ajuns după mai bine de 20 de ani de căsnicie, în presă au apărut informații conform cărora fostul solist al trupei Talisman ar avea probleme mari cu alcoolul. Alin Oprea a ținut să lămurească acest aspect.

Alin Oprea: „Nu am fost niciodată dependent de alcool”

„Stilul acesta de viaţă sănătos pe care mi l-am impus a venit la pachet cu renunţarea definitivă la alcool. Eu sunt un om asumat, un om sincer, care nu se ascunde după degete şi vreau să lămuresc acest lucru, pentru că mi s-a creat în mod mincinos o imagine de alcoolist. De la a bea de plăcere, cu prietenii, până la a fi alcoolist, este exagerat de mult. Nu am fost niciodată dependent de alcool. Din 2010 până în 2017 am consumat câte un pahar, cu prietenii, pentru a ne simţi bine. Se întâmpla cu anumite ocazii, evenimente, sau la socializare, la un grătar. Şi asta doar seara, când îmi terminam munca. Niciodată ziua sau în timpul programului. Nu cred că m-a văzut cineva beat vreodată, să mă ridice de sub mese. Da, beam ca un bărbat normal, de plăcere, să mă simt bine, însă soţia mea se ocupa să îmi inducă starea aceasta, că aş avea probleme cu alcoolul, astfel încât ajunsesem să cred că ea chiar avea dreptate” – a explicat el.

Cântărețul spune că dacă ar fi fost alcoolic nu ar fi realizat atât de multe lucruri în viață și nu ar fi putut să aibă grijă de familia sa.

„Întreb şi eu oamenii aceştia care ştiu ce înseamnă dependenţa, dacă eram un beţiv, mai realizam atâtea în viaţa asta?! Casă cumpărată de mine în Anglia, copii întreţinuţi la şcoli, haine, mâncare, studii, tot, tot! Casă cumpărată în Bucureşti în care a stat soacră-mea atâţia ani! Soţia mea Larisa nu a muncit o zi şi nu a avut o carte de muncă niciodată până să plece în Anglia. Eu, dacă eram un beţiv care bea până vomita, aşa cum am fost descris, mai făceam atâtea?! Mi se pare ruşinos şi dureros modul în care s-a aruncat cu pietre în mine.”

„Am vrut să mă mai uit şi spre mine”

Motivația pentru a adopta un stil de viață sănătos, susține artistul, i se datorează noii sale partenere de viață.

„Sunt echilibrat. Mai echilibrat, de fapt! Mai liniştit. Poate că trebuia demult să fiu aşa. Am renunțat la tot ce era toxic în viața mea. Până acum am fost un bărbat bun, un tată responsabil, un soţ al naibii de implicat şi stâlp al familiei. Poate că am obosit. Am vrut să mă mai uit şi spre mine” – a mai precizat Alin Oprea.

