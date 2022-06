Alexandra Ungureanu, despre perioada adolescenței: „Pentru mama eram anormală. Nu știam să mă distrez”

Pe Alexandra Ungureanu (40 de ani) o știm destul de discretă cu privire viața personală. Artista nu vorbește des despre trecutul ei, dar acest lucru nu înseamnă că are ceva de ascuns, ceva ce nu ar vrea să afle lumea. Alexandra este o fire discretă, dar când dă detalii din adolescența sa și din perioada în care nu era celebră, o face cu toată sinceritatea.

Recent, în cadrul unui interviu, fosta concurentă de la Asia Express, a declarat că își dorește să “recupereze” perioada adolescenței în care nu s-a distrat așa cum făceau mulți tineri pentru că era “serioasă și sobră”.

Uneori sunt mult mai neliniștită decât ar trebui la vârsta mea. Recuperez o adolescență în care am fost serioasă, sobră, pusă pe carte, devreme acasă și tot ce vrei. Acum nu mai sunt așa. Alteori, mă simt foarte obosită și bătrână de la 20 și ceva. Depinde de stare.

A fost plictiseală mare în adolescență. Nu îmi plăcea să mă duc cu prietenii la petreceri că mă lua somnul, nu știam să mă distrez. Nu eram un copil model, maică-mea mă trimitea de acasă să îmi trăiesc vârsta, pentru ea eram anormală.

Nu am amintiri de povestit din adolescență, singurele chestii mișto erau când mergeam la festivaluri și concursuri prin țară și mă întâlneam cu foarte mulți soliști, Mihai Trăistariu, Andreea Bănică, Andreea Antonescu, Andreea Bălan, ne știm de atunci de când eram mici. Pe atunci, eu eram pe învățat, am luat BAC-ul cu 10. Nu aveam cum să iau premii la olimpiadă și să am și întâmplări amuzante de povestit – a dezvăluit Alexandra Ungureanu, pentru WOWbiz.ro.