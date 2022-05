Alexandra Ungureanu, pregătită să devină mamă: „Simt un fior pe care nu l-am mai simțit până acum!”

Alexandra Ungureanu (40 de ani) este gata să devină mamă. Cântăreața a vorbit în cadrul emisiunii “Teo Show”, de la Kanal D, despre posibilitatea înfierii unui copil, în cazul în care nu va mai putea face unul biologic. Artista este destul de rezervată în a vorbi în public despre acest subiect, dar de data aceasta și-a deschis sufletul și a mărturisit că își dorește să devină mamă.

E un subiect destul de sensibil. În ultima vreme cred că începe să funcționeze o senzație pe care nu am cunoscut-o până acum. Mă uit după copii pe stradă și simt un fior pe care nu l-am mai simțit până acum. Da, aș înfia un copil. Există posibilitatea să nu mai pot face biologic și este o variantă pe care o iau în calcul foarte serios – a spus Alexandra Ungureanu.

Tot în cadrul aceleiași emisiuni, cântăreața a dezvăluit câteva lucruri și despre ultima relație pe care a avută, care a durat doi ani. Alexandru Ungureanu a spus că legătura cu fostul iubit a fost una toxică.

Alexandra Ungureanu și neîncrederea în propria persoană din cauza aspectului fizic

În urmă cu câteva luni, Alexandra Ungureanu a dezvăluit că la începutul carierei, avea câteva frustrări legate de felul în care arată și multi timp a crezut că nu poate ajunge o cântăreață celebră din cauza acestora.

Au fost foarte multe trupe care s-au făcut din fete care arătau bine. Era mult mai important să arăți bine pentru că, da, se descoperise că vocile se fac pe calculator și era mai bine așa, să vedem oameni frumoși la televizor, pentru că noi, cu toții, ne dorim asta. Eu am înțeles mai târziu, dar eram foarte frustrată în perioada aia pentru că nu corespundeam foarte bine standardului de frumusețe care avea succes în muzică, în acei ani.

Mult timp am crezut că nici nu o să reușesc, până să ajung eu o femeie care are încredere în ea. Da, sunt o femeie specială, care a avut acnee toată adolescența, nu am nicio problemă cu asta. Nu, la vremea aia, eram super terorizată psihic (…)”, a explicat ea în cadrul podcastului “Aproximativ discuții”, găzduit de Gojira.