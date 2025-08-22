Alex Velea a semnat cu PRO TV. În ce producție va apărea artistul 

Alex Velea a semnat cu Pro Tv și va apărea în serialul Tătuţu`, care se difuzează doar pe Voyo. Artistul este pregătit să se alăture actorilor, iar alături de el va juca și Raluca Aprodu, un alt nume nou care va face parte din distribuție.

Alex Velea, în rol de actor

Alex Velea nu e străin de rolul de actor. Artistul a mai jucat în producții precum Subteran, Băieți deștepți, Zăpadă, Ceai și Dragoste, dar și Selfie.

Citește și: Câți bani pierd Antonia și Alex Velea după decizia CNA legată de jocurile de noroc. Suma este uriașă!

Cântărețul îl va juca pe Doru, un polițist cu o abordare neconvențională în ce privește aplicarea legii.

„Sunt foarte fericit că fac parte din acest proiect. Sunt fan al acestui gen de seriale, pline de acţiune în care binele se luptă cu răul, găştile de cartier (clanuri sau diverse brigăzi de borfaşi) încearcă să obţină supremaţia, în timp ce forţele legii fac eforturi pentru a menţine liniştea pe străzile oraşului.

Rolul meu este dinamic, imprevizibil şi presărat cu un umor pe care cei de acasă sunt sigur că o să-l admire. Doru este un poliţist trecut de prima tinereţe, dar care nu se teme să se aventureze în mijlocul acţiunii, având o abordare unică, total diferită de ceilalţi colegi. Doru e un tip direct, nu dă prea multe explicaţii şi o să îi curerească pe telespectatori prin temperament”, a spus Velea.

Citește și: Antonia a dezvăluit că nu mai poate avea copii. Mărturisirile emoționante ale artistei și ale lui Alex Velea: „Nu mai am voie”

Doru este un polițist care a trecut de prima tinerețe, dar asta nu își împiedică să se aventureze în mijlocul acțiunii. Abordarea lui este complet diferită de cea a altor colegi polițiști.

Despre ce e vorba în serialul Tătuţu`

La începutul anilor 2000, în serialul Tătuţu`, comisarul Costoiu și-am făcut o echipă de polițiști cu ajutorul căreia combate criminalitatea din București, un oraș acaparat de grupări infracționale. Polițiștii fac tot ce pot pentru a îi prinde pe interlopi și a opri dezvoltarea clanurilor.

Citește și: Câți bani câștigă Antonia și Alex Velea. Au succes în muzică, dar și în afaceri

Sezonul 2 al serialului vine meu noi forțe: Lena și Doru se alătură echipei de polițiști. Raluca Aprodu joacă rolul Lenei.

Este mereu o bucurie pentru mine să fac parte din proiectele de la PRO TV, din foarte multe motive. În primul rând, pentru că lucrez cu oamenii extraordinari din spatele camerei cu care mă știu de ani de zile și în care am încredere deplină”, a spus actrița.

Urmărește-ne pe Google News