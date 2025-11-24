  MENIU  
Adrian Năstase a fost operat. Cum se simte fostul premier: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare"

Adrian Năstase a fost operat. Cum se simte fostul premier: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”

Oana Savin
.

Adrian Năstase, fostul premier al României, a suferit o intervenție chirurgicală la umărul drept la Spitalul Foișor din București. Recuperarea va fi lungă, dar el se declară optimist datorită echipei medicale despre care are doar cuvinte de laudă.

Adrian Năstase a fost operat

Adrian Năstase, fostul premier al României, a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală la umărul drept. Operația a avut loc la Spitalul de Ortopedie Foișor din București, iar Năstase a anunțat personal acest eveniment pe blogul său, unde obișnuiește să împărtășească detalii despre viața sa.

Năstase a explicat pe blog că intervenția a fost realizată cu succes și că este optimist datorită profesionalismului echipei medicale implicate.

„Urmează o perioadă mai lungă de recuperare, însă faptul că am beneficiat de îngrijirea unei echipe atât de bine pregătite îmi oferă încredere, optimism și siguranța că sunt pe drumul cel bun”, a scris el.

Recuperarea va necesita timp și efort, dar fostul premier este încrezător în procesul de vindecare.

Fostul premier, recunoscător pentru îngrijirile primite

Năstase a vorbit și despre experiența sa în cadrul Spitalului Foișor, subliniind calitatea actului medical și dedicarea personalului.

„Într-o perioadă în care sistemul medical de stat este adesea criticat, experiența mea de la Spitalul Foișor demonstrează că există medici excepționali și echipe care își desfășoară activitatea cu responsabilitate, empatie și respect față de pacient. Am simțit în permanență că sunt pe mâini sigure, susținut și tratat cu seriozitate. Le mulțumesc pentru implicare, profesionalism și pentru modul impecabil în care au gestionat întregul proces, de la diagnostic până la intervenție și îngrijirea post-operatorie”, a declarat fostul premier.

Fostul premier a ținut să mulțumească echipei medicale pentru sprijinul oferit, subliniind că îngrijirea primită i-a oferit speranță și siguranță. Acest episod din viața sa este o dovadă a faptului că, în ciuda criticilor frecvente la adresa sistemului medical de stat, există profesioniști dedicați care fac diferența în viața pacienților.

Sursă foto: Facebook

