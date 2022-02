Adrian Mutu, mărturisiri sincere despre relațiile lui: „Dintre toate căsniciile mele, asta este cea mai profundă”

În cadrul podcastului lui Codin Maticiuc, Adrian Mutu a vorbit despre relația cu soția lui, Sandra Bachici, dar și despre motivele pentru care celelalte două mariaje ale sale au eșuat.

Adrian Mutu și Sandra Bachici formează un cuplu de mai bine de șapte ani și s-au căsătorit în 2016. Cei doi au împreună un băiețel, Tiago, care s-a născut în 2017.

Relația pe care o am acum cu soția mea e la alt nivel față de celelalte. Este mult mai profundă și mult mai sinceră. Sunt mult mai pregătit decât am fost înainte și mult mai sigur pe mine ca bărbat. Vârsta de 40 de ani la un bărbat e cea mai tare vârstă, a spus Adrian Mutu în podcast .

Antrenorul de fotbal povestea în urmă cu ceva timp că pe actuala lui soție a cunoscut-o în urmă cu mulți ani, pe vremea când era însurat cu Consuelo.

Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15-16 ani și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: «Ce fată frumoasă!» Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani”, a mărturisit Adrian Mutu în podcastul lui Cătălin Măruță, în urmă cu câteva luni.

Are o înțelepciune de bănățeancă, o sensibilitate și o finețe incredibile pentru cei 28 de ani ai ei. Sandra e o ființă solară, se vede asta și pe cel mic, cum l-a crescut. (…) În șapte ani, eu cu Sandra nu ne-am certat niciodată, a povestit atunci Adrian Mutu.