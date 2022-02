Delia a împlinit 40 de ani pe 7 februarie 2022. În ziua aniversării sale, solista a publicat în mediul online mai multe fotografii în care poartă o pereche de sandale fucsia semnate Versace. Solista Ariana Grande (28 de ani) și creatoarea de conținut online Chiara Ferragni (34 de ani) sunt de asemenea fane ale aceluiași design.

Cât costă sandalele pe care Delia le-a purtat de ziua ei

Sandalele Medusa Aevitas cu platformă costă 1.090 de euro, adică aproape 4950 de lei. Acesta nu este cel mai scump accesoriu din garderoba solistei.

„Cele mai multe [ținute] sunt cumpărate din magazin. Îmi place să le aleg, să le probez. Dacă pornesc chestia asta cu achiziționarea de haine și online, mi-e teamă că nu mă mai opresc”, mărturisea jurata „iUmor” în urmă cu ceva timp. Într-una dintre edițiile competiției TV, Delia a dezvăluit cât a costat una dintre gențile ei.

Mihai Bendeac: Zi, Matache, [cât costă geanta] că dacă e mai mult decât mașina mea, crede-mă că te bat aici, în fața camerei.

Delia: Nu-i mai scumpă. Cât e mașina ta?

Mihai Bendeac: Mașina mea… nu știu, cred că vreo 12.000 de euro.

Delia: Nu, e mai puțin… E vreo… 9, 10 mii de euro. Nu știu de ce-s așa scumpe. Nu știu care-i faza, n-am înțeles-o.

Cheloo: Tu realizezi că mașina mea este mai ieftină decât geanta lui Matache?

Mihai Bendeac: Păi, asta am întrebat și eu. În sensul ăsta am întrebat. Ca să compar cu mașina mea.

Cheloo: Eu n-am bani, dar nu-s sărac.

În august 2022, solista și soțul ei, Răzvan Munteanu (44 de ani), vor aniversa 10 ani de căsnicie. Perechea s-a cunoscut în anul 2010. Răzvan este, printre altele, și managerul Deliei. Totodată, bărbatul deține afaceri în domeniul imobiliar și HoReCa, este implicat activ în managementul casei de discuri Global Records, unde este semnată Delia, și este pasionat de domeniul criptomonedelor.

Delia și soțul ei iubesc să călătorească

Solista și partenerul ei de viață iubesc vacanțele în destinații exotice și nu numai. Pasionată de călătorii, solista și-a deschis un cont de Instagram destinat exclusiv acestora, numit @delianomad.

„Nu am hartă să bifez pe unde am mers, știu, în mare, pe unde am fost, dar mai repede îți zic pe unde nu am fost. Trebuie să ajung neapărat în Islanda, pentru că sunt niște peisaje de vis și trebuie să găsim vreo 10 zile pentru aia. Să închiriem o mașină și să o luăm frumos cum trebuie. Vreau să văd multe lucruri acolo. (…) Hawai mă atrage, e tare, e mare și munte”, mai spunea Delia în trecut, în cadrul podcastului „M.C.N. Podcast”.

