Interviu. Se schimbă regulile RCA. Legea a trecut de Parlament. Pandele, COTAR: Am evitat adoptarea unor măsuri care ar fi îngenuncheat șoferul român

Interviu. Se schimbă regulile RCA. Legea a trecut de Parlament. Pandele, COTAR: Am evitat adoptarea unor măsuri care ar fi îngenuncheat șoferul român

.

Articol susținut de C.O.T.A.R

O nouă lege privind RCA, care transpune în legislația locală prevederi impuse la nivel european, a fost adoptată, după ample discuții, evitându-se astfel plata unor penalități semnificative în cadrul unei proceduri de infrigement. În cadrul discuțiilor din Parlament s-a pus și problema introducerii unor modificări suplimentare celor impuse de Comisia Europeană, însă acest lucru nu s-a întâmplat, mai ales în contextul opoziției celor de la Confederația Operatorilor și Transportatorilor din România (COTAR). Florin Pandele, vicepreședintele COTAR, explică, într-un interviu, de ce crede că acele modificări ar fi făcut rău șoferilor din România.

Cele mai importante modificări aduse legislației RCA în urma adoptării legii mai sus amintite le puteți consulta AICIînsă majoritatea populației a auzit deja despre introducerea obligativității asigurării trotinetelor care au o masa de peste 25 de kg sau ating o viteză de peste 25 de kilometri la oră și de creșterea limitelor privind despăgubirile. Despre aceste modificări s-a discutat în numeroase ocazii, ele fiind impuse de Uniunea Europeană. De altfel, România depășise deja semnificativ termenul agreat cu UE, motiv pentru care au fost și inițiatee procedurile preinfrigement. Dacă nu se adopta noua lege, următorul pas ar fi fost trimiterea în judecată la CJUE și apoi fixarea unor amenzi substanțiale până la modificarea legislației.

Suplimentar acestor modificări, din mai multe zone au venit și alte propuneri de schimbare a legislației, mult mai ample. Le puteți consulta AICIDin acest pachet, prevederea care avea cel mai mare impact, mutând practic balanța deciziei în privința valorii despăgubirii de la service la asigurător, era cea care arăta că negocierea daunei se face direct între asigurător și păgubit, fără ca service-ul care face reparatia să poată interveni. Majoritatea propunerilor de acest tip au venit de la deputatul Iulius Firczack și fuseseră în prealabil avizate pozitiv și de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Acesta este contextul în care COTAR și Florin Pandele s-au opus masiv și au întors proiectul de lege la forma inițială, care conține doar modificările solicitate de UE. În continuare, ce spune Pandele despre proiectul scos din discuție și despre felul în care a reușit să îl elimine.

Înainte de aceasta, puteți consulta AICI și poziția Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR), respectiv a Biroului Asiguratorilor de Autovehicule (BAAR) în ceea ce privește amendamentele care nu au avut succes și poziția COTAR.

ReporterAu trecut în sfârșit prevederile impuse de UE privind legea RCA. De ce a durat atât de mult și ce riscam, ca țară, dacă nu le adoptam acum?

Florin Pandele: România a implementat cu chiu cu vai măsurile solicitate de către Comisia Europeană, pentru a evita penalități uriașe pentru netranspunerea Directivei 2021/2118. Companiile de asigurări, beneficiind de cea mai obedientă conducere a ASF din istorie, au încercat cu complicitatea unor pioni numiți politic în consiliul ASF să introducă niște prevederi care ar fi îngenuncheat definitiv șoferul român și, implicit, păgubiții RCA, și ar fi dat acces la frâiele unei puteri abuzive firmelor de asigurări.

În aceasta combinație s-au aflat și niște parlamentari. Unii au susținut pe față interesele firmelor de asigurări, cum este cazul deputatului cu firma de brokeraj in asigurari pe nume Iulius Marian Firczak, iar alții au complotat din umbră alături de ASF și firmele de asigurări.

Strategia lor a fost una clasică în politica românească: în timp ce atenția publică era concentrată pe efectele măsurilor de austeritate și pe scandalul pensiilor magistraților, în spatele acestui vacarm, un grup format din reprezentanți ai companiilor de asigurări, pioni din consiliul ASF, câțiva parlamentari unii cu interese directe, cum ar fi deputatul Firczak si ații cooptați și stimulați sa susțină acest proiect legislativ profund toxic pentru șoferii români, au încercat să își treacă în viteză, în doar câteva zile, modificările cu dedicație la Legea RCA, în speranța ca vor ține sub radar aceste aranjamente.

Metaforic vorbind, un grup de interese din piața de asigurări, sprijiniți de niște pioni din consiliul ASF și niște parlamentari extrem de apropiați pieței de asigurări, au încercat să dea o lovitură legislativă, pe repede înainte, în favoarea pieței de asigurări.

Reporter: Observați un tipar de acțiune? Un plan anume?

Florin Pandele: Planul lor suprem urmărește plafonarea tarifelor la service-urile auto și transformarea acestora într-un mercurial de tip comunist, situație în care păgubitul devine practic co-plătitor, deși nu poartă nicio vină pentru accident. Această politică, deja vizibilă prin practica „regiei proprii”, generează despăgubiri subevaluate care nu acoperă prejudiciul real și deschide calea directă către evaziune fiscală, muncă la negru și funcționarea atelierelor clandestine toate acestea punând în pericol siguranța pe drumurile publice lucru demonstrat de autoritățile române precum R.A.R și M.A.I care spun ca peste 50% din mașinile controlate în trafic circulă neconform și pun în pericol siguranța și viața participanților în trafic. Din păcate, se permit asemenea lucruri grave și este prejudiciat bugetul de stat, în timp ce impozităm mamele și pensiile.

Reporter: Ați vorbit despre deputatul Iulius Marian Firczak, care, într-adevăr, a transmis niște propuneri extrem de controversate. De ce credeți că a acționat astfel și care au fost cele mai periculoase amendamente propuse? 

Florin Pandele: Controversate spuneți? Eu cred ca erau veritabile arme legislative letale îndreptate împotriva șoferului român și mă rezum la doua exemple ale propunerilor deputatului a cărei familie este direct implicată în afaceri in asigurari. Prima propunere a domnului deputat Firczak a fost ca dreptul unui șofer să cumpere o poliță RCA cu valabilitate de o luna de zile sa fie anulat. Șoferul român să poată opta doar pentru cumpărarea unei polițe RCA pe șase luni sau 12 luni, fără să fie totuși calibrată ca durata nevoilor reale ale consumatorului captiv de asigurări. Pe scurt, dacă vrei poliță RCA pentru o lună, poftim una pe 6 luni, firmele de asigurări și ASF vor da vina pe lege și pe Parlament, așa cum fac de opt ani de zile in cazul RCA.

A doua propunere este și ea de o ticăloșie nemaintâlnita și se referă la decăderea  din drepturi a persoanei păgubite daca aceasta nu transmite în termen de 60 de zile obiecțiuni scrise cu privire  oferta de despăgubire transmisă de firma de asigurări. În prezent, termenul legal de contestare este de trei ani. Astăzi, păgubiții RCA au termen de trei ani să conteste eventualele oferte de despăgubire primite de la firmele de asigurare, oferte care, din experienta mea de peste 20 de ani in domeniu, vă spun sunt subevaluate în minim 80% din cazuri. Practic, în peste 80% din cazuri, păgubiții RCA primesc din partea firmelor de asigurări atunci când au o daună o ofertă de despăgubire subevaluată cu 30-65% fata de cuantumul despăgubirii pe care acesta este îndreptățit sa o primească în caz de daună. Deputatul Firczak propunea ca termenul de contestare a ofertei de despăgubire transmis de către firma de asigurări păgubitului RCA să scadă de la 3 ani la 60 de zile. Dupa scurgerea celor 60 de zile, deputatul Firczak voia ca oferta transmisă de către firmele de asigurări să fie considerată acceptată tacit de către păgubitul RCA.

Voi va dati seama ce oameni au ajuns astăzi în Parlamentul României? Interesele cui servesc în realitate anumiți parlamentari care ar trebui să reprezinte poporul român?

Dar, pentru a înțelege mai bine de ce un parlamentar român propune și susține cu un zel și tupeu incredibil propunerile firmelor de asigurări lovind direct în cei 10 milioane de șoferi din România, se pot verifica aparițiile publice ale unor factori de decizie alături de reprentanți ai firmelor de asigurări și ce beneficii le oferă acestora persoanelor care ar trebui să protejeze consumatorul din asigurări.

Am avut curiozitatea să văd ce partid politic își poate asuma un deputat cum este  Iulius Firczak și am aflat ca dânsul reprezintă o minoritate de 262 de ruteni din România. Eu i-aș sugera domnului deputat Firczak să spună totuși adevărul: ca reprezintă atât interesele rutenilor, cât și ale multinaționalelor din asigurări. Profit totodată de ocazie să  reamintesc domnului deputat Firczak faptul ca acesta se află in Parlamentul României, nu în boardul unei firme de asigurari și că legile pe care dânsul le inițiază și votează ar trebui să fie în interesul românilor, pentru că cei 10.000 de euro pe lună, pe care domnul parlamentar îi primește ca indemnizație și suma forfetară provin de la statul român, din taxele și impozitele cetățenilor români, cei pe care legile sale ar fi trebuit să ii protejeze.

Ar fi totuși un gest de onoare pentru domnul Firczak dacă ar demisiona din Parlamentul României și s-ar angaja cu carte de muncă la una din companiile de asigurări. Ar ieși astfel din penibila zona de impostură în care se trăiește de mai mulți ani, dar întrebarea care se pune este pleacă de bunăvoie câinele de la măcelărie?

Reporter: Ați amintit faptul ca ASF și firmele din asigurări sunt cumva implicate în ceea ce dumneavoastră ați  numit lovitură legislativă în cazul RCA. 

Florin Pandele: Da. Avem pe de o parte pionii din consiliul ASF și pe de altă parte multinaționale din asigurări reprezentate de două organizații UNSAR și BAAR, pe care eu, metaforic vorbind le-as numi anexele gospodărești ale ASF-ului.  Va voi da un exemplu recent ca să înțelegeți firele puternice subterane dintre ASF, UNSAR și BAAR.

COTAR a aflat cu câteva zile înainte de lovitura legislativă RCA pregătită de grupul de parlamentari, ASF și firmele de asigurări.

În acest sens, COTAR a fost prima și singura voce care a făcut publică planul triadei ASF-UNSAR – câțiva parlamentari și a făcut publice propunerile anti consumator transmise de către ASF Parlamentului României în vederea modificării Legii RCA.  În mod firesc, la asemenea acuzații grave, ASF ar fi trebuit să ia o poziție publica și anume să infirme dacă acuzațiile de blat dintre firmele de asigurări și COTAR sunt false. Ce a făcut ASF? A tăcut chitic. În schimb, cu totul “întâmplător “ a doua zi, în data de 10 octombrie UNSAR și BAAR ies la braț și atacă COTAR susținând ca e o asociație fără competențe în domeniu asigurărilor, sugerând ca modificarea legii RCA trebuie lăsată în seama specialiștilor.

Care specialiști ? Marionetelor din ASF? Membrilor UNSAR și BAAR?  Reamintim trei nume celebre care au purtat nobilul blazon al UNSAR și BAAR, deopotrivă: Astra, Carpatica și Euroins. În urma acestor membri de bază ai UNSAR și BAAR, astăzi achităm un preț al RCA majorat cu 300% în ultimii patru ani.

UNSAR și BAAR au procedat în cazul falimentelor ASTRA, Carpatica, Euroins și City Insurance exact ca in bancul cu vameșul încornorat care își găsește amantul în dulapul din dormitorul de acasă, iar când vameșul deschide ușa dulapului, amantul îi întinde 100 de euro cu mâna tremurând, iar vameșul înșfăca lacom banii, închide ușa dulapului și constată satisfăcut: Aici nimic!

Fix așa s-au comportat și anexele gospodărești ale ASF-ului. Au închis ochii în mod complice.  În 2018 membri UNSAR au fost nevoiți să achite o amendă de 53 de milioane de euro pentru organizare de tip cartel tocmai în privința prețurilor la RCA.

Reporter: Și specialiștii din ASF nu au văzut ce se întâmplă?

Florin Pandele: În tot acest timp, ASF nu a văzut nimic ca prețurile au fost măsluite și crescute artificial timp de patru ani, la fel de complice cum ASF a supravegheat și pe Astra, Carpatica, City Insurance și Euroins.  Astia sunt specialiștii din piața de asigurări din anul 2025 în România! Astia, sunt cei care ne spun ca nu ne pricepem noi la asigurari și ca ei sunt adevaratii specialiștii pieței de asigurări.

Poate specialiști în tunuri financiare cum au fost Astra, Carpatica, City și Euroins, unde nicio firmă de reasigurare au falimentat fără a mai achita niciun ban, deși între 60 și 90% din primele încasate erau cedate în reasigurare unor  firme de asigurări din Barbados și Insulele Cayman.

Acești autointitulați specialiști ai pieței de asigurări, impreuna cu câțiva deputați care au prosperat financiar profitând de somnul profund al  DNA-ului, vor sa ne construiască un viitor mai bun șoferilor români. Chiar dacă cei 10 milioane de șoferi români nu au realizat, le-a trecut glonțul legislativ pe la ureche. Iar cei care au pus la cale această lovitură și au tras glonțul sunt ASF, companiile de asigurări și câțiva parlamentari cu legături puternice și nepotrivite cu piața de asigurări din România. Orice cetățean al acestei țări a observat ca în ultimii ani au intrat in faliment mai multe companii de asigurări, prețul RCA s-a triplat, există probleme grave cu plata despăgubirilor, iar acum a existat un demers clar, fără echivoc, de modificare a legii RCA în favoarea companiilor de asigurări, în toate aceste situații fiind implicată o instituție a statului român – ASF. Ce se intampla in realitate in piata de asigurari din România?

Reporter: Deci, în concluzie, care credeți că au fost factorii determinanți în încercarea de schimbarea legii despre care vorbiți?

Florin Pandele: La suprafața apei se vede doar ASF, un grup de parlamentari si un veșnic scandal în această piață. Lucrurile grave se desfășoară în adâncul acestor ape.  Acolo, vorbim despre protecție asigurată de niște autorități cheie, unele chiar de forță ale României, în acapararea de către companii străine a unei piețe cu consumatori captivi.

Este simplu: pentru ca niște companii multinaționale de asigurări să își maximizeze profitul, au cooptat oameni din vârful unor instituții de forță din România. Aceste instituții controlează prin rețeaua lor numirile politice și deciziile unor pioni asumați politic, cocoțați  la vârful unor importante instituții ale statului român.

În acest fel, au ajuns în conducerea mai multor instituții cheie din România oameni extrem de dubioși și șantajabili, iar ASF nu face excepție. În acest fel, peisajul de la  vârful piețelor financiare din România s-a transformat în ultimii 5-7 ani, în veritabile câmpuri tactice, fiind astfel asigurată protecția persoanelor de decizie implicate în tunuri financiare de proporții, care au păgubit și păgubesc în continuare milioane de români, neexistând nicio persoană trasă la răspundere pentru asta. România s-a transformat treptat în raiul borfașilor, țara cu un nivel de corupție uriaș și, în mod paradoxal, fără corupți după gratii. Paradoxul democrației este ca aceasta aduce după sine, alături de multe beneficii pentru cetățeni și o mare problemă: un nivel ridicat al corupției. Ultima etapă în consolidarea unei democrații într-un stat post comunist presupune lupta cu corupția pe care chiar sistemul democratic a adus-o în mod inerent. Iar lupta împotriva corupției în orice stat cu instituții capturate, cum sunt cele din România,  poate fi câștigată numai dacă există o opoziție ferma, puternică și constantă a societății civile.

Reporter: Ce va face COTAR în continuare?

Florin Pandele: Organizația a cărui vicepreședinte sunt a făcut în ultimii șapte ani scut pentru apărarea celor 10 milioane de șoferi din România, demascând cu 2-3 ani inainte tunurile financiare care se pregăteau în piața de asigurări (Euroins și City Insurance), precum și asaltul repetat al unei grupări finanțate de către companiile de asigurări în vederea modificării legislației RCA în favoarea companiilor de asigurări, care ar fi condus totodată la pierderea drepturilor fundamentale ale șoferilor români.

Vă confirm faptul ca atentatul la adresa șoferilor români pus la cale în luna octombrie de o grupare cunoscută de instituțiile de forță ale statului român a fost dejucat. Doar faptul ca am aflat cu o săptămână înainte de punerea lui în scenă a dat timp organizației noastre să pregătim alături de avocați materialele care au ajuns în spațiul public, iar când presa românească a înțeles gravitatea consecințelor acelei legi cu dedicație, a izbucnit  un mare scandal public, iar acea grupare a dat înapoi speriată de intensitatea luminilor reflectoarelor puse pe ei.

Pot să vă spun ca cea mai supărată persoană de prăbușirea acestui atentat a fost chiar vicepreședintele ASF Sorin Mititelu, care ne-a spus în fața, la Parlament: Voi iniția un nou proiect de lege similar și îl voi trece prin Parlament până la finalul mandatului meu!

Ceea ce înseamnă ca lupta nu s-a încheiat, iar acea grupare beneficiază în continuare de protecție instituțională și finanțare puternică.

