Elena Udrea, operată de urgență. Adrian Alexandrov, primele declarații despre starea partenerei sale: „Există un motiv de panică, de teamă”

Elena Udrea a fost transportată de urgență de la Penitenciarul Târgșor la un spital din apropiere, după ce a acuzat dureri abdominale puternice. Medicii au decis să o opereze de urgență, însă partenerul ei, Adrian Alexandrov, a aflat despre problemele mamei fiicei sale de abia după câteva ore.

Elena Udrea, operată de urgență

Elena Udrea a ajuns pe mâinile medicilor duminică dimineață, după ce a acuzat dureri abdominale puternice. Fostul ministru se află încarcerat la Penitenciarul Târgșor, iar marți, 1 iulie, va afla dacă va fi eliberată sau nu condiționat.

Aceasta a fost dusă de urgență în sala de operații, după ce chirurgii au diagnosticat-o cu colecistită acută liziatică, o afecțiune ce putea avea urmări fatale.

După câteva ore, Elena Udrea a ieșit din operație, care a decurs foarte bine. Adrian Alexandrov a precizat că a discutat cu medicul care a efectuat intervenția, iar acesta l-a asigurat că operația a decurs foarte bine.

„Tocmai ce am schimbat câteva cuvinte cu domnul doctor de la Spitalul Județean. A zis că operația a decurs foarte bine și că, momentan, fiind sedată, așteaptă să se trezească, se odihnește și sper ca în seara aceasta să mă pot auzi cu ea la telefon”, a declarat el pentru România TV.

Adrian Alexandrov, supărat după ce a aflat din presă de situația iubitei sale

Adrian Alexandrov a povestit că, în jurul orei 5:30 dimineața, a fost apelată ambulanța pentru a o transporta pe Udrea din penitenciar la spital, din cauza durerilor severe. La ora 9:00, Alexandrov a fost anunțat de avocații acesteia că starea ei este îngrijorătoare.

Apoi, acesta a primit mesaje de la jurnaliști, moment în care a realizat că situația Elenei este una serioasă.

Penitenciarul l-a contactat de abia la ora 11:00, moment în care i-a fost confirmat transportul de urgență la spital pentru ca în jurul orei 14:00 să fie sunat din nou cu noi informații.

Adrian Alexandrov spune că, în urma discuției cu medicul Elenei Udrea, a aflat că dacă intervenția nu ar fi fost efectuată în timp util, viața partenerei sale ar fi fost pusă în pericol.

Înainte de a intra în operație, Elena Udrea și-a sunat familia, dorindu-și să audă vocea fiicei sale.

„Având în vedere că operația a fost făcută în urmă cu puțin timp, da. Înainte de operație m-a sunat, am apucat să vorbim cam 3 minute, nu am putut vorbi mult pentru că avea dureri, dar a dorit să îi audă vocea fetiței, am schimbat câteva cuvinte și a intrat în operație”, a afirmat Adrian Alexandrov pentru sursa citată anterior.

Partenerul Elenei Udrea a povestit cum s-au întâmplat exact lucrurile.

„Firul evenimentelor a arătat cam așa: la 5 jumătate dimineața a fost sunată ambulanța pentru a veni la penitenciar și a o lua, deoarece acuza dureri foarte mari, grave. Eu, la ora 9 dimineața, am primit un mesaj de la avocatul Elenei și de la avocată, care mi-au spus că nu se simte foarte bine și mi-au explicat despre ce este vorba. La fel și câțiva oameni de presă, am primit mesaje, mi-am dat seama că se întâmplă ceva. Am aflat că a fost dusă la spital, la ora 11 m-au sunat de la penitenciar și mi-au spus că, în urma durerilor pe care le avea, a fost transportată la spital, iar mai târziu, în jurul orei 2, m-a sunat din nou”, a povestit el.

De asemenea, Adrian Alexandrov a ținut să îi mulțumească medicului care a operat-o pe Elena Udrea.

„În urma discuției purtate cu domnul doctor Toma Sebastian, căruia doresc să îi mulțumesc pe această cale pentru că a avut o conduită de aplaudat, eu l-am întrebat ce se întâmpla în cazul în care nu ar fi ajuns la spital să facă operația. Înțeleg că sunt situații care se pot termina și cu deces, motiv pentru care el a decis să o opereze astăzi, să nu mai aștepte”, a explicat Alexandrov.

Reacția Penitenciarului Târgșor

După ce s-a aflat de situația Elenei Udrea, Administrația Penitenciarelor a transmis un comunicat privind starea de sănătate a fostului ministru.

„Astăzi, 29.06.2025, la sediul Penitenciarului de Femei Ploiești Târgșorul Nou la orele 05.30 persoana privată de libertate U.E.G. a acuzat dureri abdominale severe. Având în vedere simptomatologia prezentată s-a dispus de îndată apelarea serviciului unic de urgență 112”, se arată în comunicat.

Conform informării, operația a decurs foarte bine, iar Elena Udrea urmează să fie externată curând.

„La ora 06.00 ambulanța s-a prezentat la unitate și în urma consultului s-a hotărât preluarea pacientei pentru investigații suplimentare și conduită terapeutică. Ulterior, medicii specialiști au hotărât să o supună unei intervenții chirurgicale minore, fără a exista vreun moment în care viața pacientei să fie în pericol. Operația a decurs fără probleme, existând posibilitatea ca aceasta să fie externată în cursul zilei”, se mai arată în comunicatul Administrației Penitenciarelor.

