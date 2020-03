Un specialist în boli infecțioase spune că ar fi găsit un remediu pentru coronavirus

DireCampanie ctor al Institutului Spitalului Universitar pentru Infecții Mediteraneene, profesorul Raoult este infecțiolog, specialist în boli infecțioase tropicale emergente. Acesta susține că clorochina, un antimalarian utilizat de zeci de ani și cunoscut sub numele de Nivaquine, are efecte spectaculoase asupra epidemiei de #coronavirus.

Acesta a realizat un studiu în care a administrat medicamentul la pacienții cu Covid-19. După șase zile de la administrare, doar 25% dintre ei mai purtau încă virusul, în timp ce 90% dintre cei care nu au primit tratamentul erau încă pozitivi.

În timp ce unii colegi i-au pus la îndoială metodele și rezultatele studiilor sale terapeutice, ministrul Sănătății, Olivier Veran, a anunțat pe 21 martie că acest tratament va fi testat „la o scară mai mare”, notează Mediafax.

„Am cerut ca studiul profesorului Raoult să fie reprodus (…) în alte spitale de către alte echipe independente. Eu urmăresc aceste studii de foarte aproape”, a afirmat Veran.

Totuși, Guvernul rămâne prudent deoarece rezultatele profesorului Raoult au fost obținute doar la 24 de pacienți, fără placebo.

„Nicio țară din lume nu a acordat niciodată o autorizație de tratament pe baza unui studiu de acest fel”, a precizat Olivier Veran.

Pe de altă parte, profesorul Didier Raoult a declarat pentru Le Parisien că este „imoral” să nu se administreze clorochina la pacienții cu Covid-19 imediat.

Eu, ca orice medic, odată ce s-a demonstrat că un tratament este eficient consider imoral să nu-l administrez. Este atât de simplu”, a afirmat el.

„Înțelegeți-mă bine: sunt om de știință și gândesc ca un om de știință bazându=mă pe elemente verificabile. Am produs mai multe date despre bolile infecțioase decât oricine din lume. Sunt medic, văd oameni bolnavi. Am 75 de pacienți spitalizați, 600 de consultări pe zi. În echipa mea suntem oameni pragmatici, nu păsări pe platouri televizate”, a mai spus profesorul.

Întrebat ce așteptări are de la studiile la scară mai amre din jurul clorochinei, acesta a spus: „Absolut nimic. Eu și echipa mea credem că am găsit un remediu. Și din punct de vedere al eticii medicale cred că nu am dreptul ca medic să nu folosesc singurul tratament care până acum s-a dovedit de succes. Sunt convins că până la urmă toată lumea va folosi acest tratament. Este doar o chestiune de timp înainte ca oamenii să fie de acord să își înghită vorbele și să spună: asta este ceea ce trebuia făcut”.

