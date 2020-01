ulei de catina

Ulei de cătină: Proprietăți și conținut de vitamine

Uleiul de cătină conține peste 190 de nutrienți și fitonutrienți, printre care vitamina C, în concentrație de 12 ori mai are decât într-o portocală. În plus, uleiul de cătină conține cantități generoase de vitamine, minerale, fibre, proteine și antioxidanți naturali, care fac din acest fruct un superaliment.

Uleiul de cătină conține și multă vitamina E, vitamina A (de trei ori mai multă decât în morcovi) și de patru ori mai multe enzime antioxidante decât ginsengul.

Nu numai că este plină de vitamine și antioxidanți, dar cătina este și singura sursă vegetală de acizi grași omega 3,6, 9 și 7.

Atât uleiul de fructe, cât și cel de semințe de cătină conțin carotenoide, tocotrienoli și tocoferoli. De asemenea, uleiul de cătină mai constituie o sursă importantă de fenoli, terpeni, glucoside, beta caroten, steroli din plante (studiile arată că aceștia reduc considerabil colesterolul) și elemente minerale de tipul cupru, fier, seleniu și mangan.

Uleiul din semințe de cătină este plin de acizi omega 3 și omega 6, acid linoleic și alfa-linoleic. În același timp, uleiul din fructe de cătină conține acizi grași mononesaturați și acizi grași omega 7.

Ulei de cătină: Beneficii pentru sănătate

Amestecul de nutrienți, antioxidanți, vitamine și minerale face din uleiul de cătină unul dintre cele mai sănătoase uleiuri vegetale ale zilelor noastre.

Iată câteva dintre multele beneficii ale uleiului de cătină pentru sănătate:

Ajută la slăbit – acizii grași sănătoși din uleiul de cătină transmit creierului comanda de a nu mai înmagazina grăsime în țesuturi. Potrivit lui Doctor Oz, uleiul de cătină te ajută să-ți menții greutatea ideală mai mult timp decât orice alt program de slăbit.

Previne demența și maladia Alzheimer – conținutul bogat de vitamina B12 ajută la menținerea funcțiilor cognitive, iar acizii grași omega 3 ajută creierul să rămână funcțional la vârste înaintate.

Ajută la vindecarea ulcerului și refluxului gastroesofagian – uleiul de cătină calmează mucoasele iritate de acizii din stomac și ajută în tratarea constipației, stomacului deranjat sau a dispepsiei.

Protejează ficatul – Studii recente arată că uleiul de cătină acționează ca un puternic hepatoprotector, reducând concentrațiile de toxine din ficat.

Ulei de cătină pentru ten și piele

Menține sănătatea pielii – aplicarea topică și consumul de ulei de cătină ajută în cazul multor probleme dermatologice. Uleiul de cătină hidratează pielea, menține elasticitatea și ajută la regenerarea ei. În plus, acest ulei vegetal ajută în tratamentul cazurilor de rozacee.

Scapi de acnee – studiile efectuate pe ulei de cătină albă arată că este bun pentru tratarea acneei, datorită proprietăților antibacteriene și antifungice. Uleiul de cătină te scapă de acnee, dezinfectând leziunile și ajutând la vindecarea cicatricilor de pe față și corp.

Ulei de cătină pentru păr

Măști pentru păr – beneficiile acestui ulei de cătină albă pentru păr sunt multiple, deoarece el conține un amestec unic de vitamine, proteine și antioxidanți. Părul tratat cu măști cu ulei de cătină este mai sănătos și mai strălucitor.

Uleiul de cătină folosit regulat contribuie la regenerarea părului și hrănește firele de păr.

Ulei de cătină: Contraindicații

Sarcină și alăptare

Nu există destule studii care să arate că uleiul de cătină ar fi sigur pentru femeile însărcinate sau care alăptează, așa că nu este indicată folosirea lui în aceste situații.

Bolile sângelui

Uleiul de cătină poate încetini timpul de coagulare al sângelui atunci când este consumat ca medicament. Persoanele care au probleme vasculare și care pot suferi sângerări ar trebui să evite consumul intern de ulei de cătină albă.

Tensiune arterială

Uleiul de cătină scade tensiunea arterială, de aceea, persoanele hipotensive ar trebui să evite consumul intern.

Uleiul de cătină are foarte multe beneficii pentru sănătate și frumusețe și nimeni nu ar trebui să-l ocolească, mai ales dacă își doresc un păr frumos, un ten curat și o inimă sănătoasă.

Sursa foto ulei de cătină albă: Shutterstock

