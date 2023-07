Mihaela Bilic: „Uleiul de palmier, o escrocherie la scara planetar!” Cât de nociv este pentru sănătate

Mihaela Bilic a vorbit în mediul online despre un produs alimentar pe care românii au început să-l folosească din ce în ce mai des în ultimii ani. Este vorba despre uleiul de palmier.

Medicul nutriționist cataloghează uleiul de palmier drept o “escrocherie” și spune că a devenit atât de folosit în bucătărie doar pentru că este un produs ieftin.

„Catastrofa ecologică este dublată și de una nutrițională”

“Uleiul de palmier – o escrocherie la scara planetară. Timp de secole grăsimea din farfuriile noastre a provenit de la animale: unt, brânză, untura, carne, oua. De ce? Pentru că este cel mai ieftin și mai productiv din lume! Pentru a obține 10 tone de grăsime e nevoie de 1,2 hectare de palmieri, 6 hectare de rapiță sau floarea soarelui și 8 hectare de măslini.

Daca ar trebui să asigurăm rația calorică a 100 persoane timp de un an, am avea nevoie de un singur hectar cu palmieri comparativ cu 3 hectare de porumb, 5 de grâu, 6 de rapiță sau și mai rău, 8 hectare de iarba pe care să o pască văcuțele. Oricum am calcula, palmierul e „câștigător” detașat. Că să nu mai vorbim de caloriile din palmier care nu au valoarea/savoarea celor din grâu sau lapte. Plantațiile intensive de palmieri au înlocuit rapid pădurea tropicală, fapt ce constituie o adevărată catastrofă ecologică.” – a scris Mihaela Bilic, pe pagina ei de Facebook.

Nutriționistul a mai precizat că uleiul de palmier, care este un aliment nesănătos, este folosit și în prepararea mai multor preparate care se găsesc pe rafturile magazinelor. Mihaela Bilic nu recomandă consumul acestui produs pentru că spune că “este mai bogat în grăsimi decât untul sau alte grăsimi de origine animală”.

„Deși e vegetal, e mai bogat în grăsimi saturate decât untul”

“Uleiul de palmier este lider mondial la consum, chiar daca voi nu-l vedeți că atare pe raftul supermarketului. Margarina, semipreparatele, biscuiții sau cerealele de mic dejun, toate conțin ulei de palmier. Termenul sub care se ascunde pe orice eticheta este acela de „ulei vegetal”, deci fugiți de orice produs unde nu este precizat tipul de grăsime folosit, daca e vegetal înseamnă că e palmier.

Catastrofa ecologică este dublată și de una nutrițională pentru că, dragii mei, dacă e vegetal nu înseamnă că e și sănătos. Uleiul de palmier, deși e vegetal, e mai bogat în grăsimi saturate decât untul sau alte grăsimi de origine animala. El conține un acid gras numit palmitic (coincidență!) a cărui reputație negativă în relația cu colesterolul din sânge a afectat grav și pe nedrept inclusiv deliciosul unt.

Ironia e că untul are 30% acid palmitic, carnea roșie 20% în timp ce uleiul de palmier conține 45%. Am să vă povestesc în curând și despre relația reală dintre grăsimile alimentare și colesterol, însă acum vreau să știți că întâlnirea dintre plantatorii malaezieni de palmieri și chimiștii occidentali a deschis era margarinei.” – a conchis Mihaela Bilic.

Foto – Facebook