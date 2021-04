Alexandru Arşinel (81 de ani) şi soţia sa, Marilena, sunt internaţi de câteva zile la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balș”, după ce a fost diagnosticați cu COVID-19. Ambii erau vaccinați împotriva noului coronavirus. Medicul Adrian Marinescu susține că exemplul actorului este unul elocvent în ceea ce privește importanța imunizării.

Medicul Adrian Marinescu: „Cazul Arșinel este dovada că dacă ne vaccinăm, facem o formă ușoară”

„E dovada că dacă mă vaccinez și apoi mă infectez, nu voi face boala, nu voi face o formă severă, nu voi avea complicații. Vorbesc aici de persoane vulnerabile, de vârstnici, de cei cu boli cronice, care dacă s-ar infecta și n-ar fi vaccinate ar avea o probabilitate mare să facă forme severe și să-și pună viața în pericol.

Deci până la urmă vaccinul înseamnă o probabilitate mai mică de a mă infecta, dar și dacă mă infectez ceea ce contează este că nu voi face formă severă. De fapt, acesta este obiectivul, de a-i proteja pe cei vulnerabili. E un obiectiv individual pentru cel vulnerabil și bineînțeles la nivel de masă, în momentul în care imunizarea este extinsă duce la ceea ce ne dorim cu toții, adică la întoarcerea la normalitate”, a declarat Adrian Marinescu la Digi24.

Actorul a făcut o formă ușoară, deși are multe comorbidități

Medicul a mai spus că Alexandru Arșinel nu a avut nevoie de oxigen. Actorul suferă și de diabet, iar în toamna anului 2020 unei intervenții chirurgicale de schimbare a cristanlinui. De asemenea, în 2017 a fost operat pe inimă, după un infarct, iar în 2013 a trecut printr-un transplant de rinichi.

„Se lucrează la vaccinuri și se plătesc sume uriașe tocmai pentru a ne curăța viața de mizeria asta care ne omoară. Eu nu cred să nu aibă o finalitate pozitivă, până la urmă. Văd că încercările nu sunt zadarnice și apar în diferite locuri descoperiri care sunt împotriva acestui act criminal, după părere mea, lansat de o mână de nebuni care, acum doi ani de zile, au dat drumul la acest microb, această bacterie sau ce Dumnezeu este, care ne-a mâncat ani din viață. Eu am făcut și al doilea vaccin. Nu am avut efecte adverse. Mă simt așa puțin fără vlagă, dar nu aș pune-o pe seama vaccinului, ci pe seama anilor, pentru că această lipsă de vlagă o am de mai mult timp, nu de acum”, spunea Alexandru Arșinel recent.

Sursă foto: Facebook

