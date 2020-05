Avertismentul unui medic român: 1,4 milioane de oameni ar putea să moară de tuberculoză din cauza măsurilor anti-COVID-19

Medicul român Lucica Ditiu trage un semnal de alarmă asupra faptului că eforturile de stopare a tuberculozei, boală care ucide an de an câte 1,5 milioane de oameni, au fost anulate de pandemia de coronavirus.

„Ne uităm cu uimire că o boală care e veche de 120 de zile are deja 100 de proiecte de vaccinuri”, a zis ea, potrivit Libertatea. „Cred că lumea asta, scuzați expresia, se duce dracu’”.

Semnalul de alarmă apare în contextul rezultatelor unui studiu realizat de Imperial College London, Johns Hopkins University și Avenir Health. Cercetătorii din spatele studiului au estimat că până în 2025 vor fi 6,3 milioane de îmbolnăviri noi de TBC. Mai mult, 1,4 milioane oameni ar putea să rămână fără diagnostic, să nu fie tratați și să moară.

„Vorbim despre foarte multe decese cauzate de TBC, ne întoarcem la cifrele din 2013”, a zis Ditiu. „Este strigător la cer că sunt abandonate programe și cercetări aflate în derulare, cu costul atât de multor vieți”.

Tot ea a mai spus: „Nu avem un vaccin pentru TBC, nici pentru HIV, nici pentru malarie… Tuberculoza e o boală veche, are mii de ani. În ultima sută de ani, am obținut un vaccin (este vorba despre cel pentru copii – n.r.) și am mai avut două sau trei seruri cu potențial. În schimb, COVID-19 e printre noi de câteva luni și deja sunt anunțate 100 de potențiale vaccinuri!”.

